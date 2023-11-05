Главная цель – взять Газу в кольцо. Последние новости о войне между Израилем и ХАМАС

400 тысяч человек остаются под постоянными обстрелами на севере сектора Газа. Несмотря на то, что Израиль попросил гражданских покинуть территорию, сотни иностранцев не могли выбраться в Египет через пропускной пункт Рафах. Пока что в секторе Газа находятся и украинцы. Эвакуации ждет по меньшей мере 358 наших граждан.

Ночные обстрелы между Израилем и боевиками ХАМАС не прекращаются. Израильские ракеты летят по Газе, палестинские — поражают центр и приграничные израильские города. Наземные бои происходят в пяти частях сектора Газа. Обе стороны конфликта называют их жестокими.

Главная задача ЦАХАЛа — взять Газу в плотную осаду и выкурить из подземных тоннелей боевиков.

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— Военная операция продвигается хорошо, шаг за шагом. Многие террористы уничтожены в боях, полки ХАМАС понесут большие потери.

Могу вам сказать, что мы уже ликвидировали 12 командиров ХАМАС, и мы достанем каждого: и командиров, и полевых бойцов, — заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

На территории, где ведутся бои, все еще остаются люди. По подсчетам США, покидать дома отказались около 400 000 жителей. Пропускной пункт Рафах остается единственной возможностью выбраться из сектора Газа и вывести раненых. Ранее через него выпустили несколько сотен иностранцев, однако накануне проход для людей снова закрыли.

В Вашингтоне сообщили — две трети лиц из перечня раненых, которых вывезли на лечение в Египет, были ХАМАСовцами. Через Рафах также пропускают гуманитарные грузы для гражданского населения, однако и эта помощь поступает крайне медленно.

Президент США Джо Байден заявил, что в вопросе об организации гуманитарной паузы в военной операции против ХАМАС удалось достичь определенного прогресса. Такие действия помогут спасти жизни людей и ускорят поступление в регион гуманитарной помощи. Впрочем, премьер-министр Израиля заявил, что не согласится на перемирие с боевиками, пока те не отпустят всех заложников, захваченных 7 октября.

Напомним, что Израиль начал бои против ХАМАС в подземных туннелях сектора Газа.

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