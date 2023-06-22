Достанем врага сюду: на суше, на воде и в воздухе! Новый большой сбор Фонда Сергея Притулы

Фонд Сергея Притулы уже не раз собирал большие суммы на закупку техники для наших военных. Сбор на Байрактары удивил всех, за эти средства приобрели спутник, ведь компания предоставила Украине беспилотники бесплатно.

Сегодня, 22 июня 2023 года, Фонд Сергея Притулы объявил новый сбор Достанем врага всюду. Цель сбора — 101 600 000 грн.

Сбор Фонда Сергея Притулы Достанем врага всюду: на что собирают

— Мы объявляем новый большой сбор для Сил обороны Украины. Наши военные бьют врага по всем направлениям. Как завещал Уинстон Черчилль: “На воде, на суше и в воздухе”. Мы должны помогать с обеспечением наших военных тоже по всем направлениям.

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Мы собираем на целый список средств, которые помогут нашим воинам уничтожать врагов на суше, воде и в воздухе.

Воздух: семь бортов беспилотников EOS (45 млн грн); 1000 FPV дронов, ретрансляторы и станции управления (25 млн грн).

Суша: 30 грузовиков IVECO (24 млн грн).

Вода: 20 скоростных лодок для форсирования водных преград (7,6 млн грн).

Это большая сумма, но и нас много. Защита страны — дело каждого. Призываю приобщиться к этому сбору всех небезразличных граждан и бизнес, и наших друзей за границей, — призвал Притула.

Сбор продлится одну неделю и открыт с момента объявления.

Сейчас волонтеры в Украине работают по разным направлениям. Кто помогает военным, кто эвакуирует мирное население. Одни снабжают гуманитаркой, другие — военной техникой. Но все они делают колоссальный объем труда. Ранее волонтеры рассказали о своей работе во время войны.

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