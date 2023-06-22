Дістанемо ворога всюди: на суші, на воді та у повітрі! Новий великий збір Фонду Сергія Притули

Фонд Сергія Притули вже неодноразово збирав великі суми для закупівлі техніки для наших військових. Збір на Байрактари приголомшив усіх. За ті кошти придбали супутник, адже компанія надала Україні безпілотники безкоштовно.

Сьогодні, 22 червня 2023 року, Фонд Сергія Притули оголосив новий збір Дістанемо ворога усюди. Мета збору — 101 600 000 грн.

Збір Фонду Сергія Притули Дістанемо ворога усюди: на що збирають

— Ми оголошуємо новий великий збір для Сил оборони України. Наші військові б’ють ворога по всіх напрямках. Як заповідав Вінстон Черчилль: “На воді, на суші та в повітрі”. Ми маємо допомагати із забезпеченням наших військових теж на всіх напрямках.

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Ми збираємо на цілий перелік засобів, які допоможуть нашим воїнам нищити ворогів на суші, на воді та у повітрі.

Повітря: сім бортів безпілотників EOS (45 млн грн); 1000 FPV дронів, ретранслятори та станції керування (25 млн грн).

Суша: 30 вантажівок IVECO (24 млн грн).

Вода: 20 швидкісних човнів для форсування водних перешкод (7,6 млн грн).

Це велика сума, але і нас багато. Захист держави — справа кожного. Закликаю долучитися до цього збору усіх небайдужих громадян і бізнеси, і наших друзів за кордоном, — закликав Притула.

Збір триватиме один тиждень і відкритий з моменту оголошення.

Зараз волонтери в Україні працюють на різних напрямках. Хтось допомагає військовим, хтось евакуює мирне населення. Одні забезпечують гуманітаркою, інші — військовою технікою. Але всі вони роблять колосальний об’єм праці. Раніше волонтери розповіли про свою роботу під час війни.

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