BRIEF: возвращение тел героев, угрозы Венгрии и масштабная кража госимущества — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь через несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире. Важные новости Украины и мира за понедельник, 16 июня, далее в материале. Новости Украины сегодня, 16 июня 16 июня состоялся последний этап обмена телами погибших в рамках договоренностей между Украиной и Россией, которых удалось добиться в Стамбуле. Сегодня удалось вернуть еще 1245 тел погибших. Далее будет идти идентификация тел. Украина вернула 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей. Стало известно, что во время последних репатриаций россияне вместе с павшими украинцами передали и тела оккупантов — МВД. Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Австрию для встречи с канцлером Штокером и главой Австрии Александер ван дер Белленом. Обсудят усиление сотрудничества и возвращение украинских детей, депортированных РФ, сообщил Офис Президента. Украинский скалолаз Ярослав Ткач завоевал золотую медаль Кубка Европы на скорость в польском Закопане и установил рекорд Европы и Украины, сообщали в Министерстве молодежи и спорта. В Кривом Роге разоблачили масштабную схему по растрате имущества в условиях военного положения. Сумма ущерба — почти 30 млн грн. Без горячей воды осталось более 250 тыс. жителей, десятки предприятий и заведений критической инфраструктуры, сообщили в Нацполиции. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини заявил о снижении активности войск страны-агрессора России в пограничьи на Сумском направлении. Руслан Кравченко может стать генпрокурором — что известно об этом, мы рассказывали раньше. Читать по теме Евро дешевеет: курс валют НБУ за 16 июня Почему дешевеет евро и чего ждать дальше? Международные новости сегодня, 16 июня Венгрия угрожает прекратить передачу электроэнергии в Украину, если ЕС введет запрет на поставки нефти из РФ, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Пятеро украинцев, в том числе трое детей, погибли в Израиле из-за атаки Ирана. МИД выясняет детали. В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джассера, которого еще в 2018 году арестовали якобы за государственную измену. В Тель-Авиве из-за обстрела Ирана потерпело разрушения здание посольства США. По меньшей мере, 75 тысяч человек прошли по улицам Брюсселя с требованием провести так называемую красную линию в войне в Секторе Газы. Еще одна новость: отныне диссертации за любой год можно проверить на плагиат, у них нет срока давности.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дайджест, Мир, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter