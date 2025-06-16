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BRIEF: возвращение тел героев, угрозы Венгрии и масштабная кража госимущества — главное за день

Виктория Мельник, журналист сайта 16 июня 2025, 18:00
новости украины 16 июня

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