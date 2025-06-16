BRIEF: возвращение тел героев, угрозы Венгрии и масштабная кража госимущества — главное за день

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Важные новости Украины и мира за понедельник, 16 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 16 июня

16 июня состоялся последний этап обмена телами погибших в рамках договоренностей между Украиной и Россией, которых удалось добиться в Стамбуле. Сегодня удалось вернуть еще 1245 тел погибших. Далее будет идти идентификация тел. Украина вернула 6057 тел в пределах Стамбульских договоренностей.

Стало известно, что во время последних репатриаций россияне вместе с павшими украинцами передали и тела оккупантов — МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Австрию для встречи с канцлером Штокером и главой Австрии Александер ван дер Белленом . Обсудят усиление сотрудничества и возвращение украинских детей, депортированных РФ, сообщил Офис Президента.

начал свой визит в Австрию для встречи с канцлером Штокером и главой Австрии . Обсудят усиление сотрудничества и возвращение украинских детей, депортированных РФ, сообщил Офис Президента. Украинский скалолаз Ярослав Ткач завоевал золотую медаль Кубка Европы на скорость в польском Закопане и установил рекорд Европы и Украины, сообщали в Министерстве молодежи и спорта.

завоевал золотую медаль Кубка Европы на скорость в польском Закопане и установил рекорд Европы и Украины, сообщали в Министерстве молодежи и спорта. В Кривом Роге разоблачили масштабную схему по растрате имущества в условиях военного положения. Сумма ущерба — почти 30 млн грн. Без горячей воды осталось более 250 тыс. жителей, десятки предприятий и заведений критической инфраструктуры, сообщили в Нацполиции.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини заявил о снижении активности войск страны-агрессора России в пограничьи на Сумском направлении.

в эфире телемарафона Єдині новини заявил о снижении активности войск страны-агрессора России в пограничьи на Сумском направлении. Руслан Кравченко может стать генпрокурором — что известно об этом, мы рассказывали раньше.

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Международные новости сегодня, 16 июня

Венгрия угрожает прекратить передачу электроэнергии в Украину, если ЕС введет запрет на поставки нефти из РФ, — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто .

. Пятеро украинцев, в том числе трое детей, погибли в Израиле из-за атаки Ирана. МИД выясняет детали.

В Саудовской Аравии казнили журналиста Турки аль-Джассера , которого еще в 2018 году арестовали якобы за государственную измену.

, которого еще в 2018 году арестовали якобы за государственную измену. В Тель-Авиве из-за обстрела Ирана потерпело разрушения здание посольства США.

По меньшей мере, 75 тысяч человек прошли по улицам Брюсселя с требованием провести так называемую красную линию в войне в Секторе Газы.

Еще одна новость: отныне диссертации за любой год можно проверить на плагиат, у них нет срока давности.

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