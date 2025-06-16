BRIEF: повернення тіл героїв, погрози Угорщини та масштабна крадіжка держмайна — головне за день

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш за кілька хвилин дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 16 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 16 червня

16 червня відбувся останній етап обміну тілами загиблих в рамках домовленостей між Україною та Росією, яких вдалося досягти у Стамбулі. Сьогодні вдалося повернути ще 1245 тіл загиблих. Далі триватиме ідентифікація тіл. Україна повернула 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей.

Стало відомо, що під час останніх репатріацій росіяни разом з полеглими українцями передали й тіла окупантів — МВС.

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Австрії для зустрічі з канцлером Штокером та очільником Австрії Александер ван дер Белленом. Обговорять посилення співпраці та повернення українських дітей, яких депортувала РФ, повідомив Офіс Президента.

Український скелелаз Ярослав Ткач здобув золоту медаль Кубка Європи на швидкість у польському Закопане та встановив рекорд Європи й України, повідомляли у Міністерстві молоді та спорту.

здобув золоту медаль Кубка Європи на швидкість у польському Закопане та встановив рекорд Європи й України, повідомляли у Міністерстві молоді та спорту. У Кривому Розі викрили масштабну схему з розтрати майна в умовах воєнного стану. Сума збитків — майже 30 млн грн. Без гарячої води залишилися понад 250 тис. мешканців, десятки підприємств і закладів критичної інфраструктури, повідомили у Нацполіції.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини заявив про зниження активності військ країни-агресора Росії у прикордонні на Сумському напрямку.

Руслан Кравченко може стати генпрокурором — що відомо про це, ми розповідали раніше.

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Міжнародні новини сьогодні, 16 червня

Угорщина погрожує припинити передачу електроенергії в Україну, якщо ЄС введе заборону на постачання нафти з РФ, — заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто .

. Пʼятеро українців, зокрема троє дітей, загинули в Ізраїлі через атаку Ірану. МЗС зʼясовує деталі.

У Саудівській Аравії стратили журналіста Туркі аль-Джассера, якого ще у 2018 році ув’язнили нібито за державну зраду.

журналіста якого ще у 2018 році ув’язнили нібито за державну зраду. У Тель-Авіві через обстріл Ірану зазнала руйнувань будівля посольства США.

У Тель-Авіві через обстріл Ірану руйнувань будівля посольства США. Щонайменше 75 тисяч людей пройшли вулицями Брюсселя з вимогою провести так звану червону лінію у війні в Секторі Гази.

Ще одна новина: відтепер дисертації будь-якого року можна перевірити на плагіат, вони не матимуть строку давності.

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