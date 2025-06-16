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BRIEF: повернення тіл героїв, погрози Угорщини та масштабна крадіжка держмайна — головне за день

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Червня 2025, 18:00
новини україни 16 червня

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