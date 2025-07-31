BRIEF: “захват” Часового Яра и болезненные санкции США — главное за день

В формате Brief мы собираем главные новости дня. Кратко и без лишних подробностей. Теперь ты можешь за несколько минут узнать, что случилось в Украине и мире.

Важные новости Украины и мира в четверг, 31 июля, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 31 июля

Верховная Рада вернула независимость НАБУ и САП, которую сама забрала неделю назад. Нардепы проголосовали за законопроект президента №13533. САП будет самостоятельно осуществлять процессуальное руководство расследования дел НАБУ. Подчинение генеральному прокурору убрали.

Журналист Юрий Макаров сам ранил себя ножом. Полиция закрыла уголовное дело о нападении на журналиста. Мужчина нанес себе ранение самостоятельно, имея острую реакцию на стресс. Редакция призвала поддержать Юрия в непростой ситуации.

Россияне заявили, что якобы “взяли” Часов Яр. Это оказалось фейком. В действительности враг контролирует восток и север города. Битва за Часов Яр началась почти 1,5 года назад.

Сырский поручил перевести подготовку военных максимально под землю, чтобы подобных трагедий на полигонах больше не случалось. Расследование ударов по полигонам за 2024 и 2025 годы продолжается.

Россияне запустили новый тип дронов по Украине сегодня ночью. Речь идет о реактивных Шахедах. О них пока почти ничего не известно.

Международные новости сегодня, 31 июля

США объявили самый большой за последние 7 лет пакет санкций для Ирана. Он ударяет по теневому флоту и нефтяной логистике страны. В черный список попали более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, контролируемых сыном советника верховного лидера Ирана.

В Молдове заблокировали российское телевидение. Правительство сообщило о блокировке приложения и сайта HaiTV, где транслировали запрещенные российские каналы.

Индия стала искать альтернативу российской нефти на фоне санкций. Индийские нефтеперерабатывающие фабрики изучают возможность работы с новыми поставщиками на условиях анонимности. Недавно страна начала покупать нефть у Азербайджана, Нигерии и ОАЭ.

В Саудовской Аравии в парке развлечений Green Mountain Park обрушился аттракцион с людьми. Известно о по меньшей мере 23 раненых. Все произошло с аттракционом 360 градусов. Центральный столб аттракциона сломался пополам и огромная конструкция полетела вниз вместе с людьми.

В Чехии в аэропорту Йозефова столкнулись самолеты. К счастью, оба пилота выжили. Авария произошла во время заезда моторного самолета в ангар.

Также сегодня стало известно, что МВД запустило информационный портал для вернувшихся из плена военных. Он называется Твоя підтримка.

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