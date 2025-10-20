Глобальный сбой в Google, Facebook и других платформах — что произошло

В ночь на 20 октября произошел глобальный сбой интернета — из-за проблем в работе Amazon Web Services (AWS) одновременно пострадали десятки самых популярных онлайн-платформ, сообщает BBC.

Среди них — Google, Facebook, Snapchat, Zoom, Signal, Canva, Fortnite, Roblox, Slack, Coinbase, Duolingo и другие сервисы, которые зависят от облачной инфраструктуры AWS.

Глобальный сбой Amazon Web Services парализовал онлайн-сервисы

Первые сообщения о сбое Amazon Web Services появились около 3:00 по восточному времени. В регионе US-EAST-1 зафиксировали значительное увеличение количества ошибок и задержек.

Хотя проблема официально возникла в США, последствия почувствовали пользователи в Европе, Азии и даже в Украине. Люди массово сообщали о сбоях в работе Google, недоступности Facebook и задержках в работе мобильных приложений.

Глобальный сбой Google, Facebook и Fortnite: как пострадали пользователи

Во время глобального сбоя Google пользователи жаловались на медленную работу поисковика и Gmail. В социальной сети Facebook не открывались ленты новостей и не загружались фотографии, а в игре Fortnite игроки потеряли доступ к серверам.

По данным Downdetector, всего за несколько часов было зарегистрировано более 4 миллионов сообщений об ошибках — вдвое больше, чем обычно поступает за день.

Сбой AWS затронул банковский сектор и корпоративные сервисы

Проблемы наблюдались не только в сфере развлечений. Из-за сбоя AWS клиенты банков Lloyds, Halifax и Bank of Scotland не могли войти в мобильный банкинг или совершать платежи. Также возникли трудности в работе Airtable, Slack, Canva и приложения McDonald’s.

Глобальный сбой интернета показал уязвимость цифрового мира

Эксперты отмечают, что этот глобальный сбой интернета продемонстрировал, насколько современная инфраструктура зависит от облачных технологий. Если AWS выходит из строя, эффект домино затрагивает даже Google и Facebook, поскольку многие сервисы используют одну и ту же базовую облачную платформу.

Реакция Amazon Web Services и последствия

На момент публикации Amazon Web Services не сообщила точную причину сбоя, но пообещала раскрыть детали после завершения технического анализа. Подобный глобальный сбой AWS уже происходил в 2021 году — тогда без доступа остались Netflix, Disney+, Ring и другие сервисы.

Напомним, подобные сбои случались и ранее — в частности, когда OpenAI временно ограничила работу сервиса из-за технического обновления.

