Масштабный сбой в работе Google — что говорят в компании и когда ситуация улучшится

Наша жизнь завязана на интернете и социальных сетях. Но ситуации с массовыми сбоями уже не выглядят как фантастический фильм об апокалипсисе! В четверг, 4 сентября, пользователи начали сообщать о масштабном сбое Google.

Что известно о сбое Google и его сервисах, рассказываем далее в материале.

Сбой в Google и YouTube: что известно

Портал Downdetector сообщил о масштабном сбое в работе Google и его сервисах, в частности YouTube, Gmail, карты Google и т.д.

Первые жалобы на работу сервисов начали поступать около 10 утра. Наибольшее количество жалоб поступило из Германии и Нидерландов. Также проблемы отмечают жители Великобритании, Франции, Италии, США, Индии, Турции и ряда других стран.

Больше всего проблем возникло с Google Maps — 53% от всех обращений. Еще 29% жалоб касаются Google Search, а 18% — неполадок в работе Google Drive.

Читать по теме Утек 16 млрд паролей от Apple и Google! К чему здесь Telegram и кто пострадал больше всего Большинство данных касалось португалоязычного населения.

Как отметил турецкий замминистра Омер Фатих Саян в X, местный орган по надзору за кибербезопасностью запросил технический отчет от Google.

— Эти перебои показывают, насколько важны отечественные и национальные продукты и программное обеспечение. По этой причине мы упорно трудились над увеличением уровня локализации как программной, так и аппаратной частей 5G.

Мы еще больше увеличим наш уровень локального контента, который сейчас составляет 60%, — добавил он.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

На карте, опубликованной Саяном, видно, что сильно пострадали Турция, значительная часть юго-восточной Европы и некоторые места в Украине, России и Западной Европе.

А что делать, если твой аккаунт в Google сломали и как восстановить доступ — читай в нашем другом материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!