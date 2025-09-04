Масштабний збій у роботі Google — що кажуть у компанії та коли ситуація покращиться

Наше життя завʼязане на інтернеті та соціальних мережах. Та ситуації із масовими збоями вже не виглядають, як фантастичний фільм про апокаліпсис! У четвер, 4 вересня, користувачі почали повідомляти про масштабний збій у роботі Google.

Що відомо про збій Google та його сервісів, розповідаємо далі у матеріалі.

Збій у Google та YouTube: що відомо

Портал Downdetector повідомив про масштабний збій у роботі Google та його сервісах, зокрема YouTube, Gmail, карти Google тощо.

Перші скарги на роботу сервісів почали надходити близько 10 ранку. А найбільша кількість скарг надійшла з Німеччини та Нідерландів. Також проблеми відзначають жителі Великої Британії, Франції, Італії, США, Індії, Туреччини та низки інших країн.

Найбільше проблем виникло з Google Maps — 53% від усіх звернень. Ще 29% скарг стосуються Google Search, а 18% — неполадок у роботі Google Drive.

Як зазначив турецький заступник міністра Омер Фатіх Саян в X, місцевий орган з нагляду за кібербезпекою запросив технічний звіт від Google.

— Ці перебої показують, наскільки важливими є вітчизняні та національні продукти й програмне забезпечення. З цієї причини ми наполегливо працювали над збільшенням рівня локалізації як програмної, так і апаратної частин 5G.

Ми ще більше збільшимо наш рівень локального контенту, який зараз становить 60%, — додав він.

Google, Android ve bağlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli… pic.twitter.com/IrrYFCXqBK — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) September 4, 2025

На карті, опублікованій Саяном, видно, що сильно від збою постраждали Туреччина, значна частина південно-східної Європи та деякі місця в Україні, Росії та Західній Європі.

