Витік 16 млрд паролів від Apple та Google! До чого тут Telegram та хто постраждав найдужче

Фото Unsplash Найбільший страх сучасної людини — втратити доступ до своїх облікових записів чи паролів. Та наразі стався найбільший витік даних в історії! Стало відомо, що у мережу витекло 16 мільярдів паролів та логінів користувачів у всьому світі! Детальніше про ситуацію та небезпеку, розповідаємо далі у матеріалі.У мережу злили 16 млрд паролів У мережу злили 16 млрд паролів від Apple, Facebook, Google та інших сервісів. Дослідники у Cybernews припускають, що дані походять від різних викрадачів інформації. Наразі команда виявила 30 розкритих наборів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 млрд записів. Загалом дослідники виявили 16 мільярдів логінів та паролів. Цікаво, що жоден набір даних не був опублікованих раніше, окрім одного, опублікованого у травні. Однак дослідники стверджують, що нові набори даних зʼявляються постійно, раз на кілька тижнів. — Це не просто витік — це план масового використання. З викриттям понад 16 млрд особистих даних кіберзлочинці тепер мають безпрецедентний доступ до особистих даних, які можна використовувати для захоплення облікових записів, крадіжки особистих даних та цілеспрямованого фішингу, — зазначили дослідники. Читати на тему Кібербезпека для військових: як захистити себе від атак та зберегти важливу інформацію Як уникнути кібератак та захистити персональні дані, – Міноборони про можливі шахрайські схеми атак Що відомо про злив За даними Cybernews, більшість даних містять поєднання шкідливого програмного забезпечення, а також набори облікових даних. Однак неможливо точно сказати, дані скількох людей або облікових записів насправді було викрито. Інформація, яку вдалося зібрати команді, показала, що більшість даних мала чітку структуру: URL-адреса, далі дані для входу та пароль. Більшість сучасних стілерів — шкідливого програмного забезпечення, що краде конфіденційну інформацію — збирають дані саме таким чином. Cybernews Команда наголошує, що ці дані особливо небезпечні для організацій, яким бракує багатофакторної автентифікації або практик гігієни облікових даних. Найменший набір містив понад 16 млн даних, а найбільший — понад 3,5 млрд. Він повʼязаний з португаломовним населенням. Є й інші важливі деталі: наприклад, один набір даних був названий на честь РФ, а інший — як Telegram. Наразі незрозуміло, кому належать ці дані. Хоча це можуть бути дослідники з безпеки, які збирають дані для перевірки та моніторингу витоків даних, практично гарантовано, що деякі з наборів належали кіберзлочинцям. Як захистити персональні дані в інтернеті та про що точно варто памʼятати, ми писали в нашому іншому матеріалі. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Кібербезпека, Світ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter