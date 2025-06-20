Витік 16 млрд паролів від Apple та Google! До чого тут Telegram та хто постраждав найдужче

Найбільший страх сучасної людини — втратити доступ до своїх облікових записів чи паролів. Та наразі стався найбільший витік даних в історії!

Стало відомо, що у мережу витекло 16 мільярдів паролів та логінів користувачів у всьому світі!

Детальніше про ситуацію та небезпеку, розповідаємо далі у матеріалі.

У мережу злили 16 млрд паролів

У мережу злили 16 млрд паролів від Apple, Facebook, Google та інших сервісів. Дослідники у Cybernews припускають, що дані походять від різних викрадачів інформації.

Наразі команда виявила 30 розкритих наборів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 млрд записів. Загалом дослідники виявили 16 мільярдів логінів та паролів.

Цікаво, що жоден набір даних не був опублікованих раніше, окрім одного, опублікованого у травні. Однак дослідники стверджують, що нові набори даних зʼявляються постійно, раз на кілька тижнів.

— Це не просто витік — це план масового використання. З викриттям понад 16 млрд особистих даних кіберзлочинці тепер мають безпрецедентний доступ до особистих даних, які можна використовувати для захоплення облікових записів, крадіжки особистих даних та цілеспрямованого фішингу, — зазначили дослідники.

Що відомо про злив

За даними Cybernews, більшість даних містять поєднання шкідливого програмного забезпечення, а також набори облікових даних.

Однак неможливо точно сказати, дані скількох людей або облікових записів насправді було викрито.

Інформація, яку вдалося зібрати команді, показала, що більшість даних мала чітку структуру: URL-адреса, далі дані для входу та пароль. Більшість сучасних стілерів — шкідливого програмного забезпечення, що краде конфіденційну інформацію — збирають дані саме таким чином.

Команда наголошує, що ці дані особливо небезпечні для організацій, яким бракує багатофакторної автентифікації або практик гігієни облікових даних.

Найменший набір містив понад 16 млн даних, а найбільший — понад 3,5 млрд.

Він повʼязаний з португаломовним населенням.

Є й інші важливі деталі: наприклад, один набір даних був названий на честь РФ, а інший — як Telegram.

Наразі незрозуміло, кому належать ці дані. Хоча це можуть бути дослідники з безпеки, які збирають дані для перевірки та моніторингу витоків даних, практично гарантовано, що деякі з наборів належали кіберзлочинцям.

Як захистити персональні дані в інтернеті та про що точно варто памʼятати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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