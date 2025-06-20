Утек 16 млрд паролей от Apple и Google! К чему здесь Telegram и кто пострадал больше всего

Наибольший страх современного человека — потерять доступ к своим аккаунтам или паролям. Но сейчас произошла наибольшая утечка данных в истории!

Стало известно, что в сеть утекло 16 миллиардов паролей и логинов пользователей по всему миру!

Детальнее о ситуации и опасности, рассказываем далее в материале.

В сеть слили 16 млрд паролей

В сеть слили 16 млрд паролей от Apple, Facebook, Google и других сервисов. Исследователи в Cybernews предполагают, что данные исходят от разных похитителей информации.

В настоящее время команда обнаружила 30 раскрытых наборов данных, каждый из которых содержит от десятков миллионов до более чем 3,5 млрд записей. В общей сложности исследователи обнаружили 16 миллиардов логинов и паролей.

Интересно, что ни один набор данных не был опубликован ранее, кроме одного, опубликованного в мае. Однако исследователи утверждают, что новые наборы данных появляются постоянно раз в несколько недель.

— Это не просто утечка — это план массового использования. С разоблачением более 16 млрд личных данных киберпреступники теперь имеют беспрецедентный доступ к личным данным, которые можно использовать для захвата аккаунтов, кражи личных данных и целенаправленного фишинга, отметили исследователи.

Что известно о сливе

По данным Cybernews, большинство данных содержат сочетание вредоносного ПО, а также наборы учетных данных.

Однако невозможно точно сказать, данные скольких людей или аккаунтов на самом деле были разоблачены.

Информация, которую удалось собрать команде, показала, что большинство данных имело четкую структуру: URL-адрес, далее данные для входа и пароль. Большинство современных стилеров — вредоносного программного обеспечения, ворующего конфиденциальную информацию — собирают данные именно таким образом.

Команда отмечает, что эти данные особенно опасны для организаций, которым не хватает многофакторной аутентификации или практик гигиены учетных данных.

Самый маленький набор содержал более 16 млн данных, а самый большой — более 3,5 млрд.

Он связан с португаломоязычным населением.

Есть и другие важные детали: например, один набор данных был назван в честь РФ, а другой как Telegram.

Пока непонятно, кому принадлежат эти данные. Хотя это могут быть исследователи по безопасности, собирающие данные для проверки и мониторинга утечек данных, практически гарантировано, что некоторые из наборов принадлежали киберпреступникам.

Как защитить персональные данные в интернете и о чем точно следует помнить, мы писали в нашем другом материале.

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