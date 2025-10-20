Глобальний збій у Google, Facebook та інших платформах — що сталося

У ніч на 20 жовтня стався глобальний збій інтернету — через проблеми в роботі Amazon Web Services (AWS) одночасно постраждали десятки найпопулярніших онлайн-платформ, повідомляє BBC.

Серед них — Google, Facebook, Snapchat, Zoom, Signal, Canva, Fortnite, Roblox, Slack, Coinbase, Duolingo та інші сервіси, які залежать від хмарної інфраструктури AWS.

Перші повідомлення про збій Amazon Web Services з’явилися близько 3:00 за східним часом. У регіоні US-EAST-1 зафіксували значне зростання кількості помилок і затримок.

Хоча проблема офіційно виникла у США, наслідки відчули користувачі у Європі, Азії та навіть в Україні. Люди масово повідомляли про збої в роботі Google, недоступність Facebook та затримки у роботі мобільних застосунків.

Глобальний збій Google, Facebook і Fortnite: як постраждали користувачі

Під час глобального збою Google користувачі скаржилися на повільну роботу пошуковика та Gmail. У соцмережі Facebook не відкривалися стрічки новин і не завантажувалися фото, а у грі Fortnite гравці втратили доступ до серверів.

За даними Downdetector, лише за кілька годин було зареєстровано понад 4 мільйони звітів про помилки — удвічі більше, ніж зазвичай надходить за день.

Збій AWS зачепив банківський сектор і корпоративні сервіси

Проблеми спостерігалися не лише у сфері розваг. Через збій AWS клієнти банків Lloyds, Halifax і Bank of Scotland не могли увійти до мобільного банкінгу чи здійснювати платежі. Також були проблеми у роботі Airtable, Slack, Canva та McDonald’s App.

Глобальний збій інтернету показав уразливість цифрового світу

Експерти зазначають, що цей глобальний збій інтернету продемонстрував, наскільки сучасна інфраструктура залежить від хмарних технологій. Якщо AWS виходить з ладу, ефект доміно зачіпає навіть Google і Facebook, адже багато сервісів використовують одну і ту саму базову хмарну платформу.

Реакція Amazon Web Services та наслідки

На момент публікації Amazon Web Services не повідомила точну причину збою, але пообіцяла розкрити деталі після завершення технічного аналізу. Подібний глобальний збій AWS уже траплявся у 2021 році — тоді без доступу залишилися Netflix, Disney+, Ring та інші сервіси.

Нагадаємо, подібні збої вже траплялися раніше — зокрема, коли OpenAI тимчасово обмежила роботу сервісу через технічне оновлення.

