Для тебе Новини

Глобальний збій у Google, Facebook та інших платформах — що сталося

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Жовтня 2025, 13:06 3 хв.
Глобальний збій у Google, Facebook та інших платформах — що сталося
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь