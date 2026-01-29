Графики отключения света в Киеве 29 января 2026: когда и где будут отключать электроэнергию

С сегодняшнего дня, 29 января 2026 года, в Киеве вводят временные графики отключения электроэнергии. Они будут действовать вместо экстренных отключений, которые длились более двух недель после массовых российских обстрелов.

Как пояснили в ДТЭК, расписание отключений будет различаться по районам города, так как повреждения энергосети были неравномерными.

В некоторых домах сложная схема подключения, из-за чего разные части абонентов могут отключаться по разным графикам.

Где и каким образом получить подробную информацию о графиках отключения света в Киеве — в материале.

Графики отключений света в Киеве: как проверить свой

Новые графики не привязаны к привычным очередям и формируются отдельно для каждого дома.

Установленные очереди, которые использовались ранее, теперь не актуальны, и узнать свой график можно только через ввод адреса на сайтах ДТЕК. или YASNO.

На этих сайтах также можно посмотреть, когда восстановят электроснабжение. Для киевлян есть возможность получать уведомления об отключении по выбранному адресу.

Из-за сложной ситуации в столице многие потребители все еще остаются без электричества, и графики могут изменяться в течение суток.

Они обновляются в течение 30 минут после получения соответствующей команды от НЭК Укренерго.

Где посмотреть график отключения света в Киеве и области

Киевляне могут узнать подробнее о своей группе и графики отключения света можно посмотреть:

на сайті ДТЕК;

на сайті Yasno;

в приложении Киев Цифровой во вкладке ДТЭК;

в чат-боте ДТЕК в Telegram.

Жителям Киевской области можно узнать, когда у них не будет электроэнергии, следующим образом:

Отметим, что во время аварийных отключений света графики стабилизационных отключений не действуют.

Если нет интернета или возникли трудности с онлайн-сервисами, можно обратиться напрямую в колл-центр энергетической компании по телефону.

ДТЭК Киевские Электросети:

Бесплатно: 0800 501 588

Короткий номер: 1588

Yasno:

(044) 277 18 18

(067) 277 18 18

(066) 277 18 18

(093) 277 18 18

