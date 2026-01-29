Для тебя Новости

Графики отключения света в Киеве 29 января 2026: когда и где будут отключать электроэнергию

Ольга Петухова, редактор сайта 29 января 2026, 11:10 2 мин.
графики отключения света в киеве
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь