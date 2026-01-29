Графіки відключення світла у Києві 29 січня 2026: коли і де вимикатимуть електроенергію

Від сьогодні, 29 січня 2026, у Києві запроваджують тимчасові графіки відключення електроенергії. Вони діятимуть замість екстрених вимкнень, які тривали більше двох тижнів після масованих російських обстрілів.

Як пояснили в ДТЕК, розклад відключень буде різнитися в районах міста, бо ушкодження енергомережі були нерівномірні.

У деяких будинках складна схема підключення, через що різні частини абонентів можуть вимикатися за різними графіками.

Де і яким чином отримати докладну інформацію про графіки відключення світла у Києві — у матеріалі.

Графіки відключень світла у Києві: як перевірити свій

Нові графіки не прив’язані до звичних черг і формуються окремо для кожного будинку.

Усталені черги, які використовувалися раніше, тепер не актуальні, і дізнатися свій графік можна тільки через введення адреси на сайтах ДТЕК. чи YASNO.

На цих сайтах також можна подивитися, коли відновлять електропостачання. Для киян є можливість отримувати повідомлення про відключення за обраною адресою.

Через складну ситуацію у столиці багато споживачів все ще залишається без електрики, і графіки можуть змінюватися впродовж доби.

Вони оновлюються протягом 30 хвилин після отримання відповідної команди від НЕК Укренерго.

Де подивитися графік відключення світла у Києві та області

Киянам дізнатися детальніше про свою групу можна та графіки відключення світла можна:

на сайті ДТЕК;

на сайті Yasno;

у додатку Київ Цифровий у вкладці ДТЕК;

у чат-боті ДТЕК у Telegram.

Жителям Київської області можна дізнатися, коли в них не буде електроенергії у такий спосіб:

Зазначимо, що під час аварійних відключень світла графіки стабілізаційних відключень не діють.

Якщо немає інтернету або виникли труднощі з онлайн-сервісами, можна звернутися безпосередньо до кол-центру енергетичної компанії по телефону.

ДТЕК Київські Електромережі:

Безкоштовно: 0800 501 588

Короткий номер: 1588

Yasno:

(044) 277 18 18

(067) 277 18 18

(066) 277 18 18

(093) 277 18 18

