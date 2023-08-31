Григорий Козловский и ФК Рух помогли ВСУ почти на 8 млн грн за август — что удалось приобрести

Григорий Козловский вместе с основанным им футбольным клубом Рух рассказал, как помог Вооруженным силам Украины в августе. Только за этот месяц военные ВСУ получили помощь более чем на 8 млн грн от Козловского.

К празднику Дня Независимости бойцы 45 отдельной артиллерийской бригады получили 10 антиланцетных комплексов Зозулька и другое необходимое в окопах снаряжение от Руха и Григория Козловского. В нашем материале ты узнаешь подробнее о помощи ВСУ.

Григорий Козловский и ФК Рух помогли ВСУ в августе на 8 млн

— Этот месяц оказался особенно плодотворным в плане помощи для наших военных. Несколько дней назад на фронт отправили дроны, которые я закупил вместе с ФК Рух в рамках инициативы Пташки Перемоги под патронатом Львовской ОВА, — говорит Григорий Козловский.

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Дроны для военных обошлись клубу в 4 млн грн. Но команда продолжает активно помогать 45 отдельной артиллерийской бригаде. Сотрудничают всегда напрямую, по меньшей мере, раз в месяц встречаются, получают конкретные задачи и просьбы от военных.

За август от Григория и клуба помощь на ВСУ составила около 8 млн грн.

В сентябре Рух будет снабжать бойцов 45 бригады комплексами Зозулька. Они очень нужны, ведь помогут создать вакуумную зону вблизи военных. Такая зона позволит, чтобы вражеские баражирующие снаряды типа Ланцет не смогли попадать на близкое расстояние к нашим защитникам.

Разработчики Зозульки в ближайшее время планируют доработать комплекс, чтобы он мог противодействовать еще и дронам российских оккупантов. Григорий Петрович Козловский подчеркнул, что война еще не закончилась, а значит, нужно продолжать помогать ВСУ. И важно, чтобы все это понимали.

Военные говорят, что благодарны ФК Рух и БО Рух у майбутнє за многократную целевую помощь. Ведь запросы закрывают оперативно, доставляют все необходимое снаряжение и технику.

Ранее известный меценат из Львова и основатель ФК Рух передали на нужды 45 отдельной артиллерийской бригады детали к Starlink. Сумма помощи составила более 800 тыс. грн.

Но помощь Руха и Григория Козловского является системной, а не одноразовой. Еще зимой бригада получала инновационные дроны. Квадрокоптеры были оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал ФК Рух, были модифицированные дроны марок Djimatrice 30 и Djienterprise.

Весной ФК Рух и его основатель Григорий Козловский передали артиллерийской бригаде ВСУ еще семь квадрокоптеров DJI Mavic 3 и партию из шести БПЛА Мара.

Ранее Григорий Козловский и ФК Рух передали Посейдоны артиллеристам ВСУ.

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