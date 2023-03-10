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Григорий Козловский и ФК Рух передали Посейдоны артиллеристам ВСУ — как это поможет защитникам

Елена Яковлева, редактор сайта 10 марта 2023, 18:47
Григорий Козловский – известный львовский меценат и бизнесмен

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