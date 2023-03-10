Григорий Козловский и ФК Рух передали Посейдоны артиллеристам ВСУ — как это поможет защитникам

Григорий Козловский и его футбольный клуб Рух снова присоединились к помощи 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины. В этот раз на ее нужды передали восемь разведывательных беспилотных летательных аппаратов Посейдон.

Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, уже неоднократно со своей семьей и футболистами помогал ВСУ и вынужденным переселенцам, отметил:

На этом мы точку не ставим! Должны всеми силами помочь нашим защитникам на передовой, вместе с ними и благодаря им ковать нашу победу над ненавистными орками! Победа будет за нами!

Согласно высказыванию генерального директора ФК Рух Игоря Дедишина, их систематическая работа в пользу украинской армии будет продолжаться, независимо от того, сколько усилий, ресурсов и средств это потребует, и эта работа будет продолжаться до полной победы.

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— Футбольный клуб Рух и его основатель Григорий Козловский будут идти до конца, чтобы совместно с нашими Вооруженными силами Украины отпразднывать эту победу. Нам очень приятно, что мы еще раз присоединились к этой весомой поддержке, — отметил Дедишин.

Беспилотники Посейдон: почему они важны

Беспилотники Посейдон оборудованы двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки.

Дроны имеют монококковый планер высокого крыла с толкающим электродвигателем и винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами.

Дальность действия Посейдонов — 150 км, высота полета — 4 000 м.

Посейдон представляет собой очень интересный комплекс. Мы ожидаем от него большой производительности и повышения эффективности на совершенно иной уровень.

У него есть невероятно роскошная камера, и вообще, многие аспекты его эксплуатации во время обучения проявили его с наилучшей стороны. У Посейдона есть очень мощная радиосвязь, то есть мы можем летать с ним на очень дальние расстояния.

Поэтому я думаю, что это будет весомый фактор для того, чтобы мы могли максимально эффективно наносить поражение врагу на расстоянии, не только корректируя, но и делая дополнительную разведку интересных целей в тылу противника, — рассказывает военный 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ с позывным Дуза.

Эксперты военного дела считают Посейдон наиболее высокотехнологичными и продуктивными беспилотниками в своем классе. Благодаря отсутствию теплового следа они остаются невидимыми для радаров и тепловизоров и способны эффективно защититься от опасностей и помех.

Даже под влиянием средств радиоэлектронной борьбы, российские военные не могут остановить Посейдонов, которые продолжают выполнять свои задачи и передавать видеоизображения, в то время как более простые беспилотники теряют связь.

Долго ждали эти птички, слава Богу, что мы получили их, и имеем прекрасную возможность передать нашей, можно сказать, подшефной 45-й бригаде.

На самом деле очень мотивирует, когда видишь глаза ребят, получающих Посейдоны, этих операторов, которые действительно искренне радуются, потому что для них это большие усиления и поддержка в их работе на фронте.

Я уверен, что эти птички будут с каждым днем приближать нашу победу, — отмечает Игорь Дедишин.

45-я отдельная артиллерийская бригада — подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Ее создали в 2016 году в составе Корпуса резерва на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Со дня создания бригада дислоцировалась в Яворивском районе Львовской области.

С начала полномасштабного вторжения бригада героически обороняла Киев, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, наносила врагу потери в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Подразделения 45-ки принимали участие в Харьковской наступательной операции и операции по освобождению Херсонской и Николаевской областей.

За проявленный героизм и мужество военных бригады наградили государственными и ведомственными наградами. 6 декабря командир 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ получил Боевое знамя из рук президента Украины.

Эти птички будут уже на передовой в ближайшем светлом будущем. О конкретной дате не будем рассказывать, но это произойдет очень быстро. Верим в то, что победа за нами!

Считаю, что все неравнодушные украинцы вносят большой вклад в развитие Вооруженных сил Украины, помощь им. Это очень важно и вдохновляет нас. То, что сейчас мы все объединились, — весомый момент для общей победы.

Каждый, кто чувствует, что он хоть как-то может помочь ВСУ, — уже герой. Победа за нами однозначно, другое нас ничего не интересует, — говорит военный Дуза.

С начала полномасштабной войны футбольный клуб Рух и его основатель Григорий Козловский постоянно помогают военным. Раньше наши защитники получали грузовики, дроны, рации, кунги, генераторы, шины и многое другое.

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