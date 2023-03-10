Григорій Козловський і ФК Рух передали Посейдони артилеристам ЗСУ — як це допоможе захисникам

Григорій Козловський та його футбольний клуб Рух знову долучилися до допомоги 45-ій окремій артилерійській бригаді Збройних сил України. Цього разу на її потреби передали вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів Посейдон.

Григорій Козловський, відомий львівський меценат і бізнесмен, який вже неодноразово зі своєю родиною та футболістами допомагав ЗСУ та вимушеним переселенцям, відзначив:

На цьому ми крапку не ставимо! Мусимо всіма силами допомогти нашим захисникам на передовій, разом з ними та завдяки їм кувати нашу перемогу над ненависними орками! Перемога буде за нами!

Згідно з висловлюванням генерального директора ФК Рух Ігоря Дедишина, їхня систематична робота на користь української армії буде продовжуватись, незалежно від того, скільки зусиль, ресурсів та коштів це вимагатиме, і ця робота триватиме до повної перемоги.

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— Футбольний клуб Рух і його засновник Григорій Козловський будуть іти до кінця, щоби спільно з нашими Збройними силами України цю перемогу святкувати. Нам дуже приємно, що ми вкотре долучилися до цієї вагомої підтримки, — зазначив Дедишин.

Безпілотники Посейдон: чому вони важливі

Безпілотники Посейдон оснащені двома камерами зі 40-кратним зумом із захищеними каналами зв’язку, вертикальною системою зльоту та посадки.

Дрони мають монококовий планер високого крила з електродвигуном і гвинтом, що штовхає, а також чотирма стаціонарно встановленими електродвигунами VTOL і пропелерами.

Дальність дії Посейдонів — 150 км, висота польоту — 4 000 м.

Посейдон є дуже цікавим комплексом. Ми очікуємо від нього великої продуктивності та підняття ефективності на зовсім інакший рівень.

У нього є неймовірно розкішна камера, і взагалі, багато аспектів з його експлуатації під час навчання проявили його з найкращого боку. У Посейдона є дуже потужний радіозв’язок, тобто ми можемо літати з ним на дуже далекі відстані.

Тому я думаю, що це буде вагомий фактор для того, щоби ми могли максимально ефективно завдавати поразок ворогу на відстані, не тільки коригуючи, а ще й роблячи додаткову розвідку цікавих цілей у тилу противника, — розповідає військовий 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ з позивним Дуза.

Експерти військової справи вважають Посейдонів найбільш високотехнологічними та продуктивними безпілотниками у своєму класі. Завдяки відсутності теплового сліду, вони залишаються невидимими для радарів і тепловізорів та здатні ефективно захиститись від небезпек та перешкод.

Навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби, російські військові не можуть зупинити Посейдонів, які продовжують виконувати свої завдання та передавати відеозображення, в той час, як простіші безпілотники втрачають зв’язок.

Довго чекали на ці пташки, слава Богу, що ми отримали їх, і маємо чудову нагоду передати нашій, можна сказати, підшефній 45-ій бригаді.

Насправді надзвичайно мотивує, коли бачиш очі хлопців, які отримують Посейдони, цих операторів, які насправді щиро радіють, тому що для них це великі підсилення та підтримка в їхній роботі на фронті.

Я впевнений, що ці пташки будуть із кожним днем наближати нашу Перемогу, — зауважує Ігор Дедишин.

45-та окрема артилерійська бригада — це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України. Її створили у 2016 році у складі Корпусу резерву на базі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від дня створення бригада дислокувалася у Яворівському районі Львівської області.

Від початку повномасштабного вторгнення бригада героїчно обороняла Київ, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області, завдавала ворогу втрат у Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Підрозділи 45-ки брали участь у Харківській наступальній операції й операції зі звільнення Херсонщини та Миколаївщини.

За проявлений героїзм і мужність військових бригади нагородили державними та відомчими нагородами. 6 грудня командир 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ отримав Бойовий прапор із рук президента України.

Ці пташки перебуватимуть уже на передовій у найближчому світлому майбутньому. Про конкретну дату не будемо розповідати, але це відбудеться дуже швидко. Віримо в те, що перемога за нами!

Вважаю, що всі небайдужі українці роблять великий внесок у розвиток Збройних сил України, допомогу їм. Це дуже важливо та надихає нас. Те, що зараз ми всі об’єдналися, — вагомий момент для загальної перемоги.

Кожен, хто відчуває, що він хоч якось може допомогти ЗСУ, — вже є героєм. Перемога за нами однозначно, інше нас нічого не цікавить, — каже військовий Дуза.

Від початку повномасштабної війни футбольний клуб Рух і його засновник Григорій Козловський постійно допомагають військовим. Раніше наші захисники отримували вантажівки, дрони, рації, кунги, генератори, шини та багато іншого.

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