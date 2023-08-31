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Григорій Козловський та ФК Рух допомогли ЗСУ на майже 8 млн грн за серпень — що вдалося придбати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Серпня 2023, 17:20
Григорій Козловський та ФК Рух допомогли ЗСУ у серпні на 8 млн

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Григорій Козловський та ФК Рух допомогли ЗСУ на майже 8 млн грн за серпень — що вдалося придбати
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