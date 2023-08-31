Григорій Козловський та ФК Рух допомогли ЗСУ на майже 8 млн грн за серпень — що вдалося придбати

Григорій Козловський разом із заснованим ним футбольним клубом Рух розповів, як допоміг Збройним силам України у серпні. Лише за цей місяць військові ЗСУ отримали допомогу на понад 8 млн грн.

До свята Дня Незалежності бійці 45 окремої артилерійської бригади отримали 10 антиланцетних комплексів Зозулька та інше необхідне в окопах спорядження від Руху та Григорія Козловського. У нашому матеріалі ти дізнаєшся детальніше про їхню допомогу ЗСУ.

Григорій Козловський та ФК Рух допомогли ЗСУ у серпні на 8 млн

— Цей місяць видався особливо плідним у плані допомоги для наших військових. Кілька днів тому на фронт відправили дрони, які я закупив разом з ФК Рух у межах ініціативи Пташки Перемоги під патронатом Львівської ОВА, — каже Григорій Козловський.

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Дрони для військових обійшлися клубу у 4 млн гривень. Але команда продовжує активно допомагати 45 окремій артилерійській бригаді. Співпрацюють завжди напряму, щонайменше раз на місяць зустрічаються, отримують конкретні завдання та прохання від військових.

За серпень від Григорія та клубу допомога на ЗСУ склала майже 8 млн грн.

У вересні Рух забезпечуватиме бійців 45 бригади комплексами Зозулька. Вони вкрай потрібні, адже допоможуть створити вакуумну зону поблизу військових. Така зона дасть змогу, аби ворожі баражуючі снаряди типу Ланцет не змогли потрапляти на близьку відстань до наших захисників.

Розробники Зозульки найближчим часом планують допрацювати комплекс, аби він міг протидіяти ще й дронам російських окупантів. Григорій Петрович Козловський підкреслив, що війна ще не закінчилась, а отже потрібно продовжувати допомагати ЗСУ. І важливо, аби всі це розуміли.

Військові кажуть, що вдячні ФК Рух та БО Рух у майбутнє за багаторазову цільову допомогу. Адже запити закривають оперативно, доставляють усе необхідне спорядження та техніку.

Раніше відомий меценат зі Львова та засновник ФК Рух передали на потреби 45 окремої артилерійської бригади деталі до Starlink. Сума допомоги становила понад 800 тис. грн.

Але допомога Руху та Григорія Козловського є системною, а не одноразовою. Ще зимою бригада отримувала інноваційні дрони. Квадрокоптери були облаштовані тепловізійними камерами нічного бачення. Серед моделей, які передав ФК Рух, були модифіковані дрони марок Djimatrice 30 і Djienterprise.

А навесні ФК Рух і його засновник Григорій Козловський передали артилерійській бригаді ЗСУ ще сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести БПЛА Мара.

Раніше Григорій Козловський і ФК Рух передали Посейдони артилеристам ЗСУ.

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