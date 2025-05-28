Grok запускают в Telegram: что нужно знать пользователям о новых возможностях

Фото Pexels Похоже, скоро Telegram станет еще умнее. Чатбот Grok, созданный Илоном Маском, появится в мессенджере уже летом 2025 года. Об этом сообщил сооснователь Telegram, российский разработчик Павел Дуров. Grok в Telegram: что это значит Во-первых, для Telegram это большой финансовый плюс. По словам Павла Дурова, мессенджер получит от xAI 300 миллионов долларов наличными и долю в компании.Плюс, они будут делиться 50% дохода от подписок на Grok, оформленных через Telegram. Это поможет мессенджеру стать еще стабильнее. Во-вторых, Grok получит доступ к огромной аудитории Telegram — около миллиарда пользователей ежемесячно. Сейчас он доступен только в соцсети X (бывший Twitter), так что это огромный шаг для его распространения. Читать по теме Основателя Telegram Дурова задержали во Франции: в чем подозревают россиянина За что задержали Дурова, и связано ли это с Telegram — узнай в материале. Что Grok сможет делать в Telegram Приготовься, ведь Grok сможет многое: Помогать писать сообщения: больше никаких ступоров в чате. Создавать короткие выдержки: если тебе нужно быстро понять содержание PDF-файла или статьи по ссылке. Модерировать чаты: что-то вроде умного помощника для администраторов групп. Генерировать анимированные стикеры и аватарки: сделает твое общение еще ярче. И, конечно, ты сможешь просто общаться с ним как с чатботом, задавая любые вопросы. А что там с проблемами Telegram? Эта новость появилась на фоне постоянных бурных событий вокруг Telegram. Мессенджер уже запрещали во многих странах, а в Украине до сих пор обсуждают его возможный запрет для чиновников, хотя большинство украинцев именно там и читают новости. Кроме того, сам Павел Дуров в прошлом году попал в громкий скандал: его задержали в аэропорту Парижа. Его обвиняют в серьезных нарушениях, связанных с деятельностью Telegram — от торговли наркотиками до терроризма, и за это ему грозит до 20 лет тюрьмы. Интересно, что Илон Маск даже высказался в его защиту. Несмотря на все эти сложности, интеграция Grok обещает сделать Telegram еще более функциональным и интересным для всех. Ранее мы рассказывали, как действовать, если ваш аккаунт в Telegram был взломан, и какие шаги помогут восстановить доступ и защитить личные данные от мошенников. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Илон Маск, технологии, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter