Grok запускают в Telegram: что нужно знать пользователям о новых возможностях

Похоже, скоро Telegram станет еще умнее. Чатбот Grok, созданный Илоном Маском, появится в мессенджере уже летом 2025 года.

Об этом сообщил сооснователь Telegram, российский разработчик Павел Дуров.

Grok в Telegram: что это значит

Во-первых, для Telegram это большой финансовый плюс. По словам Павла Дурова, мессенджер получит от xAI 300 миллионов долларов наличными и долю в компании.

Плюс, они будут делиться 50% дохода от подписок на Grok, оформленных через Telegram. Это поможет мессенджеру стать еще стабильнее.

Во-вторых, Grok получит доступ к огромной аудитории Telegram — около миллиарда пользователей ежемесячно.

Сейчас он доступен только в соцсети X (бывший Twitter), так что это огромный шаг для его распространения.

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Что Grok сможет делать в Telegram

Приготовься, ведь Grok сможет многое:

Помогать писать сообщения: больше никаких ступоров в чате. Создавать короткие выдержки: если тебе нужно быстро понять содержание PDF-файла или статьи по ссылке. Модерировать чаты: что-то вроде умного помощника для администраторов групп. Генерировать анимированные стикеры и аватарки: сделает твое общение еще ярче. И, конечно, ты сможешь просто общаться с ним как с чатботом, задавая любые вопросы.

А что там с проблемами Telegram?

Эта новость появилась на фоне постоянных бурных событий вокруг Telegram. Мессенджер уже запрещали во многих странах, а в Украине до сих пор обсуждают его возможный запрет для чиновников, хотя большинство украинцев именно там и читают новости.

Кроме того, сам Павел Дуров в прошлом году попал в громкий скандал: его задержали в аэропорту Парижа. Его обвиняют в серьезных нарушениях, связанных с деятельностью Telegram — от торговли наркотиками до терроризма, и за это ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Интересно, что Илон Маск даже высказался в его защиту.

Несмотря на все эти сложности, интеграция Grok обещает сделать Telegram еще более функциональным и интересным для всех.

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