Grok запускають у Telegram: що потрібно знати користувачам про нові можливості

Здається, скоро Telegram стане ще розумнішим. Чатбот Grok, створений Ілоном Маском, з’явиться в месенджері вже влітку 2025 року.

Про це повідомив співзасновник Telegram, російський розробник Павло Дуров.

Grok у Telegram: що це означає

По-перше, для Telegram це великий фінансовий плюс. За словами Павла Дурова, співзасновника Telegram, месенджер отримає від xAI 300 мільйонів доларів готівкою та частку в компанії.

Плюс, вони ділитимуться 50% доходу від підписок на Grok, які будуть оформлені через Telegram. Це допоможе месенджеру стати ще стабільнішим.

По-друге, Grok отримає доступ до величезної аудиторії Telegram — близько мільярда користувачів щомісяця.

Зараз він доступний лише у соцмережі X (колишній Twitter), тож це величезний крок для його поширення.

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Що Grok зможе робити у Telegram

Приготуйся, адже Grok зможе багато чого:

Допомагати писати повідомлення: більше ніяких ступорів у чаті. Створювати короткі витяги: якщо тобі потрібно швидко зрозуміти зміст PDF-файлу або статті за посиланням. Модерувати чати: щось на кшталт розумного помічника для адміністраторів груп. Генерувати анімовані стікери та аватарки: зробить твоє спілкування ще яскравішим. І, звичайно, ти зможеш просто спілкуватися з ним як з чатботом, ставлячи будь-які запитання.

А що там з проблемами Telegram?

Ця новина з’явилася на тлі постійних бурхливих подій навколо Telegram. Месенджер вже забороняли в багатьох країнах, а в Україні досі обговорюють його можливу заборону для чиновників, хоча більшість українців саме там і читають новини.

Крім того, сам Павло Дуров минулого року потрапив у гучний скандал, його затримали в аеропорту Парижа. Йому закидають серйозні звинувачення, пов’язані з діяльністю Telegram від торгівлі наркотиками до тероризму, і за це йому загрожує до 20 років в’язниці.

Цікаво, що Ілон Маск навіть висловився на його захист.

Попри всі ці складнощі, інтеграція Grok обіцяє зробити Telegram ще більш функціональним та цікавим для всіх.

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