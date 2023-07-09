9 июля президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда прибыли в Луцк.

Главы стран утром посетили мероприятия, посвященные памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

В костеле святых Петра и Павла украинский и польский президенты помолились о жертвах человеческой ненависти во время Второй мировой войны.

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На литургию прибыли представители всех конфессий, в частности, Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Пришло немало жителей Луцка, а также поляков, специально для этого приехавших. Было много и польских медиа.

Визит Зеленского и Дуды в Луцк: фото

Историческая встреча Зеленского и Дуды! Президенты Украины и Польши почтили память жертв Волынской трагедии / 4 Фотографии

Президент Польши неоднократно отмечал, что нельзя позволить выиграть войну такому агрессору как Россия. Читай интервью с Анджеем Дудой о поддержке Украины и каким должно быть справедливое завершение войны.

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Фото: Владимир Зеленский / Telegram