Украина

Наконец-то домой! Командиры полка Азов возвращаются из Турции — что об этом известно

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 08 июля 2023, 17:00
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Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
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Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом
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