500 дней полномасштабной войны. Знаковые победы Украины и многочисленные потери россиян — итоги

Сегодня, 8 июля, ровно 500 дней полномасштабной войны России против Украины. За это время мы увидели, насколько кровавым, жестоким и подлым может быть враг. Насколько ценна и важна каждая жизнь. Это время потерь и достижений, но впереди самое главное — украинская победа.

Читай в нашем материале о ключевых победах Украины и потерях россиян.

500 дней полномасштабной войны: ключевые победы Украины и потери россиян

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр подвела итоги за 500 дней полномасштабной войны:

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и почтил память героев, отдавших свою жизнь в этой битве. Он сказал:

Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны.

С начала полномасштабной войны освобождено более 40 тыс. км², что больше, чем площади некоторых стран, например, Бельгии или Молдовы.

Киевская область — освобождена 2 апреля 2022 года.

Черниговская область — освобождена 2 апреля 2022 года.

Сумская область — освобождена 11 апреля 2022 года.

Остров Змеиный — освобожден 30 июня 2022 года.

Харьковская область — освобождена 5 октября 2022 года.

Херсонская область, правый берег — освобожден 11 ноября 2022 года.

Контрнаступление 2023 — освобожден ряд населенных пунктов.

Потери россиян достигли:

233440 бойцов.

4078 танков.

7962 боевые бронированные машины.

4362 артиллерийские системы.

664 РСЗО.

412 средств ПВО.

315 самолетов.

309 вертолетов.

3680 БПЛА оперативно-тактического уровня.

1271 крылатая ракета.

18 кораблей и катеров.

6930 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

626 единиц спецтехники.

Раньше мы рассказывали, как изменились украинцы за время полномасштабной войны.

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Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты