500 дней полномасштабной войны. Знаковые победы Украины и многочисленные потери россиян — итоги

Сегодня, 8 июля, ровно 500 дней полномасштабной войны России против Украины. За это время мы увидели, насколько кровавым, жестоким и подлым может быть враг. Насколько ценна и важна каждая жизнь. Это время потерь и достижений, но впереди самое главное — украинская победа.
Читай в нашем материале о ключевых победах Украины и потерях россиян.
Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр подвела итоги за 500 дней полномасштабной войны:
Президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный и почтил память героев, отдавших свою жизнь в этой битве. Он сказал:
Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны.
Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны.
С начала полномасштабной войны освобождено более 40 тыс. км², что больше, чем площади некоторых стран, например, Бельгии или Молдовы.
Потери россиян достигли:
Раньше мы рассказывали, как изменились украинцы за время полномасштабной войны.
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Фото: 37 отдельная бригада морской пехоты