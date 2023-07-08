500 днів повномасштабної війни. Знакові перемоги України та численні втрати росіян — підсумки

Сьогодні, 8 липня, рівно 500 днів повномасштабної війни Росії проти України. За цей час ми побачили, наскільки кривавим, жорстоким та підлим може бути ворог. Наскільки цінним і важливим є кожне життя. Це час втрат і здобутків, але попереду найголовніше — українська перемога.
Читай у нашому матеріалі про ключові перемоги України та втрати росіян.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підбила підсумки за 500 днів повномасштабної війни:
Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний та вшанував пам’ять героїв, які віддали своє життя в цій битві. Він сказав:
Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві — одній із найважливіших за час повномасштабної війни.
Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві — одній із найважливіших за час повномасштабної війни.
З початку повномасштабної війни звільнено понад 40 тис. км², що більше, ніж площі деяких країн — наприклад, Бельгії чи Молдови.
Втрати росіян сягнули:
Раніше ми розповідали, як змінилися українці за час повномасштабної війни.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
Фото: 37 окрема бригада морської піхоти