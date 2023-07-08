500 днів повномасштабної війни. Знакові перемоги України та численні втрати росіян — підсумки

Сьогодні, 8 липня, рівно 500 днів повномасштабної війни Росії проти України. За цей час ми побачили, наскільки кривавим, жорстоким та підлим може бути ворог. Наскільки цінним і важливим є кожне життя. Це час втрат і здобутків, але попереду найголовніше — українська перемога.

Читай у нашому матеріалі про ключові перемоги України та втрати росіян.

500 днів повномасштабної війни: ключові перемоги України та втрати росіян

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підбила підсумки за 500 днів повномасштабної війни:

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Президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний та вшанував пам’ять героїв, які віддали своє життя в цій битві. Він сказав:

Зміїний. Вільний острів вільної України. Вдячний усім, хто бився тут проти окупантів. Вшанували памʼять героїв, які віддали своє життя в цій битві — одній із найважливіших за час повномасштабної війни.

З початку повномасштабної війни звільнено понад 40 тис. км², що більше, ніж площі деяких країн — наприклад, Бельгії чи Молдови.

Київщина — звільнено 2 квітня 2022 року.

Чернігівщина — звільнено 2 квітня 2022 року.

Сумщина — звільнено 11 квітня 2022 року.

Острів Зміїний — звільнено 30 червня 2022 року.

Харківщина — звільнено 5 жовтня 2022 року.

Харківщина — звільнено 5 жовтня 2022 року. Херсонщина, правий берег — звільнено 11 листопада 2022 року.

Контрнаступ 2023 — звільнено низку населених пунктів.

Втрати росіян сягнули:

233 440 бійців.

4078 танків.

7962 бойові броньовані машини.

4362 артилерійські системи.

664 РСЗВ.

412 засобів ППО.

315 літаків.

309 гелікоптерів.

3680 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

1271 крилата ракета.

18 кораблів та катерів.

6930 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

626 одиниць спецтехніки.

Раніше ми розповідали, як змінилися українці за час повномасштабної війни.

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Фото: 37 окрема бригада морської піхоти