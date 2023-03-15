Море. Битва за острів Зміїний. Потужний фільм від ГУР про звільнення острова від окупантів

Найвіддаленіший клаптик українського суходолу — Зміїний острів — став ключовою частиною повномасштабної війни. ГУР показало фільм, як відбувалась битва за острів Зміїний, і розповіло про все, що залишалося в таємниці. Дивись і читай детально про фільм Битва за острів Зміїний у нашому матеріалі.

Битва за острів Зміїний — фільм від ГУР

У фільмі Битва за острів Зміїний Головне управління розвідки показало унікальні кадри, як українські спецпризначенці висаджувались на окупований росіянами острів та штурмували його.

Ця битва стала символом перемоги України над Росією на морі.

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Зранку 24 лютого навколо острова не було ще видно жодного ворожого корабля, але на міжнародному відкритому 16-му каналі зв’язку для суден уперше пролунав голос російських окупантів.

Російські окупанти пропонували українським військовим зрадити свою державу та перейти на службу Збройних сил Росії або отримати “достойне” цивільне життя. Повне аудіоперехоплення є у фільмі.

Після відмови російські кораблі пішли на штурм острова. Тоді й з’явилась легендарна фраза та напрямок не тільки для крейсера Москва, а й для всіх, хто прийшов на українську землю вбивати.

Ми дуже сильно збагатили свій досвід, особливо діями саме на цьому острові, як під час його захоплення, так і потім, коли вже острів було звільнено, — розповідає начальник ГУР України Кирило Буданов.

Фільм Битва за острів Зміїний розповідає, як і для чого російські війська захопили острів Зміїний, скільки людей обороняли острів і чи жили там цивільні. А ще — як вдалося звільнити острів і що це дало Україні.

Переглянути фільм Битва за острів Зміїний ти можеш у нашому матеріалі або в ефірі телемарафону 15 березня о 21:15.

Битва за острів Зміїний — як це було

Російський флот почав атакувати український острів Зміїний увечері 24 лютого 2022 року — в день, коли почалася повномасштабна війна Росії проти України. Українські військові були взяті в полон, а всі будівлі на острові знищені.

14 квітня 2022 — українські ракети Нептун потопили крейсер Москва.

26–30 квітня 2022 — ураження російських сил та ЗРК на острові українськими.

2 травня 2022 — знищення двох російських патрульно-десантних катерів Раптор.

7 травня 2022 — знищення українськими військовими двох катерів Раптор, малого десантного катера, ЗРК Тор та особового складу РФ.

17 червня 2022 — ураження буксира Василій Бех.

20, 27 червня 2022 — масовані удари по острову Зміїний.

30 червня 2022 — “крок доброї волі” від РФ. Залишки російських окупантів покинули острів.

4 липня 2022 — повернення острова Зміїний під контроль України та встановлення державного прапора.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по острову Зміїний і донині.

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