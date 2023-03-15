Війна в Україні

Море. Битва за острів Зміїний. Потужний фільм від ГУР про звільнення острова від окупантів

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 15 Березня 2023, 21:15
Битва за острів Зміїний: фільм ГУР про звільнення острова
Фото: Getty Images

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Море. Битва за острів Зміїний. Потужний фільм від ГУР про звільнення острова від окупантів
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