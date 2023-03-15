Море. Битва за остров Змеиный. Мощный фильм от ГУР об освобождении острова от оккупантов

Самый отдаленный клочок украинской суши — Змеиный остров — стал ключевой частью полномасштабной войны. ГУР показало фильм, как происходила битва за остров Змеиный, и рассказало обо всем, что оставалось в тайне. Смотри и читай подробно о фильме Битва за остров Змеиный в нашем материале.
В фильме Битва за остров Змеиный Главное управление разведки показало уникальные кадры, как украинский спецназ высаживался на оккупированный россиянами остров и штурмовал его.
Эта битва стала символом победы Украины над Россией на море.
Утром 24 февраля вокруг острова не было еще видно ни одного вражеского корабля, но на международном открытом 16-м канале связи для судов впервые прозвучал голос российских оккупантов.
Утром 24 февраля вокруг острова не было еще видно ни одного вражеского корабля, но на международном открытом 16-м канале связи для судов впервые прозвучал голос российских оккупантов.
Российские оккупанты предлагали украинским военным согласиться на государственную измену и перейти на службу вооруженных сил России или получить “достойную” гражданскую жизнь. Полный аудиоперехват есть в фильме.
После отказа российские корабли пошли на штурм острова. Тогда и появилась легендарная фраза и направление не только крейсеру Москва, но и всем, кто пришел на украинскую землю убивать.
Мы очень сильно обогатили свой опыт, особенно действиями именно на этом острове, как во время его захвата, так и потом, когда остров был освобожден, — рассказывает начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.
Мы очень сильно обогатили свой опыт, особенно действиями именно на этом острове, как во время его захвата, так и потом, когда остров был освобожден, — рассказывает начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.
Фильм Битва за остров Змеиный рассказывает, как и для чего происходил захват российскими войсками острова Змеиный, сколько людей обороняли остров и жили ли там гражданские. А еще — как удалось освободить остров и что это дало Украине.
Посмотреть фильм Битва за остров Змеиный ты можешь в нашем материале или в эфире телемарафона 15 марта в 21:15.
Российский флот начал атаковать украинский остров Змеиный вечером 24 февраля 2022 года — в день, когда началась полномасштабная война России против Украины. Украинские военные были взяты в плен, а все здания на острове уничтожены.
Россия продолжает наносить ракетные удары по острову Змеиный и по сей день.
Ранее мы рассказывали о фильме Дмитрия Комарова Год.
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