Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии

Девять месяцев в российском плену. Полная информационная изоляция, постоянные унижения, моральное и физическое насилие. Это пережил 21-летний младший сержант пограничной службы Никита Журьян.

Полномасштабное вторжение россиян встретил на острове Змеиный. Вспоминает, как тревогу в четыре утра сначала приняли за учебную. Лишь когда рассеялся туман, увидели на горизонте вражеский крейсер Москва.

Затем на остров посыпались удары с истребителей. Позже оккупанты начали атаковать еще и с моря.

Сейчас также смотрят

Бой за остров длился весь день, вспоминает мужчина. Силы противника преобладали. Когда во время бомбежки произошла высадка вражеского десанта, защитников Змеиного взяли в плен.

Вражеские десантники положили украинских воинов на пирс, где они пролежали более четырех часов, несмотря на зимний шторм. С острова пленников отправили в казармы в Севастополе. А после многочисленных допросов отвезли в колонию в Белгородской области.

Пограничник вспоминает, что жили с собратьями в постоянной информационной изоляции. Единственным источником новостей было российское радио. Только через месяц плена оккупанты разрешили узникам написать родным.

Мы написали письма в марте, а пришли они уже в сентябре.

Также россияне постоянно пытались сломать дух украинских бойцов. Никита рассказывает, что прибегали к психологическому и физическому давлению, часто устраивали допросы.

Просто посмеяться. Их не интересовал какой-то военный опыт, они хотели как-то опозорить тебя.

Во время плена Никиту вместе с собратьями этапировали в четыре пенитенциарных заведения. Вспоминает мужчина, что кормили в плену ужасно, а порции были скудные. Поэтому за все время пребывания в неволе потерял около 20 килограммов веса.

На четвертый месяц плена украинским защитникам дали работу в швейном цеху, а пять месяцев спустя Никиту и его собратьев забрали военные. Мужчина признается: до последнего не понимал, что едет на обмен.

Вместе с собратьями 24 ноября младшего сержанта вернули в Украину. Мужчина пришел психологическую реабилитацию и в январе вернулся на военную службу. Служить народу Украины Никита планирует и дальше и приближать победу родины всеми усилиями.

Знаковым местом в жизни остров Змеиный успел стать и для Михаила, но там его путь и закончился. Читай интервью с женой погибшего пилота.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.