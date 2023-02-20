Люди

Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии

Назар Бурхан 20 февраля 2023, 20:00

Больше видео
0:06:31
Село Степова Долина на Миколаївщині: як живуть єдині мешканці
Полностью разрушены дома и только двое жителей. История села Степовая Долина в Николаевской области
0:02:33
Як з Нью-Йорка евакуювали родину
В подъезде осталось три человека: как из украинского Нью-Йорка эвакуировали семью с младенцем
0:05:10
Антоніна Чередник: історія жінки з Херсонщини про полон
Трижды пленили, пытали и забивали людей на глазах! Жуткие воспоминания пленной из Херсонской области
0:03:40
18-річний волонтер проїхав на велосипеді з Іспанії до України
Из Барселоны в Ужгород на велосипеде! Как 18-летний испанец решил поддержать Украину
Смотреть больше

Последние видео
0:03:43
Микита Жур’ян

Пережил ад и вернулся домой! История пограничника, который прошел оборону Змеиного и четыре российские колонии
0:03:03
Реабілітація військових
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком
0:09:54
Виступ Байдена у Києві 20 лютого: рік минув, а Київ стоїть
Вы напоминаете, что свобода — бесценна! Сильная речь Байдена во время визита в Киев
0:07:54
Зеленский
“Мы можем и должны сделать так, чтобы 2023 стал годом победы”: Зеленский о визите Байдена в Украину
0:02:52
Байден у Києві: перші відео
Визит Джо Байдена в Киев: что известно и первые видео
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
0:04:46
День пам'яті Героїв Небесної Сотні 2023: як це було
Первая битва в войне за нашу свободу! Участники Революции Достоинства о самых кровавых днях Майдана
Володимир Зеленський: звернення у День Героїв Небесної Сотні
Рабов в рай не пускают — смысл украинского толкования воли. Обращение Зеленского в День Героев Небесной Сотни
0:06:31
Село Степова Долина на Миколаївщині: як живуть єдині мешканці
Полностью разрушены дома и только двое жителей. История села Степовая Долина в Николаевской области
карта бойових дій 20 лютого
Карта боевых действий 20 февраля 2023 года в режиме онлайн: какая ситуация на фронте и аналитика ISW
Больше видео
Реабілітація військових
Читать дальше
Поставят на ноги каждого: как реабилитируют ветеранов войны в Хмельницком

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь