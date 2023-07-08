Україна

Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 08 Липня 2023, 17:00
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини

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