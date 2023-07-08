Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо

Чудові новини з Туреччини! Українська делегація повертається додому разом з командирами полку Азов, які перебували в цій країні з моменту визволення з російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Читай, кого саме вдалось повернути з Туреччини.

Захисники Азовсталі повертаються додому з Туреччини

Тепер українські герої нарешті будуть вдома. Йдеться про:

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Дениса Прокопенка;

Святослава Паламара;

Сергія Волинського;

Олега Хоменка;

Дениса Шлегу.

Щиро вітаємо близьких наших воїнів та чекаємо на рідній землі!

Тим часом карта бойових дій в Україні щодня розгортається на очах усього світу. Читай про останні події на фронті за посиланням.

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Фото: Володимир Зеленський / Telegram