Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо

Чудові новини з Туреччини! Українська делегація повертається додому разом з командирами полку Азов, які перебували в цій країні з моменту визволення з російського полону.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Читай, кого саме вдалось повернути з Туреччини.
Тепер українські герої нарешті будуть вдома. Йдеться про:
Щиро вітаємо близьких наших воїнів та чекаємо на рідній землі!
Тим часом карта бойових дій в Україні щодня розгортається на очах усього світу. Читай про останні події на фронті за посиланням.
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Фото: Володимир Зеленський / Telegram