Названы новые заместители министра обороны! Важные кадровые решения 27 сентября 2023

Кадровые решения всегда актуальны, даже во время страшной войны. Постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что 27 сентября правительство назначило новых заместителей министра обороны Украины.
Ими стали Юрий Джигир и Наталья Калмыкова. Заместительницей министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации стала Екатерина Черногоренко.
Ранее, на заседании 18 сентября 2023, Кабмин принял распоряжение об увольнении всех заместителей министра обороны Украины.
Кого коснулись кадровые изменения — рассказываем в материале.
Стало известно, что Кабмин принял решение об увольнении:
О таких кадровых изменениях ранее также сообщал и народный депутат VIII и IX созывов Алексей Гончаренко в своем Telegram.
Раньше мы рассказывали тебе, кто стал новым министром обороны Украины после отставки Алексея Резникова. Читай о Рустеме Умерове по ссылке.
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