Новости

Названы новые заместители министра обороны! Важные кадровые решения 27 сентября 2023

Виктория Мельник, редактор сайта 27 сентября 2023, 19:10
Названы новые заместители министра обороны! Важные кадровые решения 27 сентября 2023
Фото: Facebook

Больше новостей
Віталій Верес
Потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности! История 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса
Як позбутися головного болю без пігулок
Голова раскалывается: что делать и как избавиться от боли без таблеток
Меренговый рулет
На праздник и будни: как приготовить меренговый рулет
Как снять нарощенные ресницы
Если не успеваешь к любимому мастеру: как снять нарощенные ресницы дома
Смотреть больше

Материалы по теме

Ані Лорак підтримує воєнний злочин депортації українських дітей
Соучастница военного преступления. Ани Лорак призналась, что финансово поддерживает депортацию украинских детей в Россию
нмт 2024
Еще один обязательный предмет? Как будет проходить НМТ-2024
Як оформити статус дитина війни та хто може його оформити
Маленькие сердца, разбитые войной. Как оформить статус ребенка, пострадавшего в результате боевых действий
YouTube
Отдаешь деньги оккупанту? Почему украинцы до сих пор смотрят контент россиян в YouTube и как это изменить — разбираем подробно

Видео
0:03:37
Віталій Верес

Потерял зрение, но смог преодолеть эти трудности! История 29-летнего военного Нацгвардии Виталия Вереса
Девайс Супер каса
Фискализация, удобство и сочетание работы терминала — рассказываем, почему девайс СМАРТ КАССА нужен бизнесу в Украине
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Доказали миру, что украинцы — несокрушимы! Истории военных, завоевавших медали на Играх Непокоренных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосы становятся дыбом! Оккупанты пытали жителей Изюма и прятали тела в лесу — найдено еще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не только по телевизору! Ведущие проекта єПитання навестили военных в реабилитационном центре Recovery
0:04:21
FPV дрони
Каждая гривна в помощь, а дальше — ребята сами! Железные птички помогают уничтожать врага
0:06:15
проверки влк
84 уголовных дела и 33 подозрения: как продвигается проверка ВВК в Украине
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент вернулся не с пустыми руками! Кулеба о результатах визитов Зеленского в США и Канаду
Больше видео
Як подолати кризу сімейного життя - поради психологині
Читать дальше
Общий быт — краш-тест отношений: шесть советов, как избежать кризиса семейной жизни
нмт 2024
Читать дальше
Еще один обязательный предмет? Как будет проходить НМТ-2024

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь