Новини

Названо нових заступників міністра оборони! Важливі кадрові рішення 27 вересня 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 27 Вересня 2023, 19:10
Названо нових заступників міністра оборони! Важливі кадрові рішення 27 вересня 2023
Фото: Facebook

Більше новин
Віталій Верес
Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Як позбутися головного болю без пігулок
Голова розривається: що робити та як позбутися болю без пігулок
Меренговий рулет
На свято та будень: як приготувати меренговий рулет
Как снять нарощенные ресницы
Якщо не встигаєш до улюбленого майстра: як зняти нарощені вії вдома
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ані Лорак підтримує воєнний злочин депортації українських дітей
Співучасниця воєнного злочину. Ані Лорак зізналась, що фінансово підтримує депортацію українських дітей до Росії
нмт 2024
Ще один обов’язковий предмет? Як проходитиме НМТ 2024 в Україні
Як оформити статус дитина війни та хто може його оформити
Маленькі серця, розбиті війною. Як оформити статус дитини, що постраждала внаслідок бойових дій
YouTube
Віддаєш гроші окупанту? Чому українці досі дивляться контент росіян у YouTube та як це змінити — розбираємо детально

Відео
0:03:37
Віталій Верес

Втратив зір, але зміг подолати ці труднощі! Історія 29-річного військового Нацгвардії Віталія Вереса
Девайс Смарт каса
Фіскалізація, зручність та поєднання роботи термінала — розповідаємо, чому девайс СМАРТ КАСА потрібен бізнесу в Україні
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На що виділять гроші у 2024 та скільки можуть втратити місцеві громади
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Довели світу, що українці — незламні! Історії військових, які вибороли медалі на Іграх Нескорених
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 27 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосся стає дибки! Окупанти катували жителів Ізюму і ховали тіла у лісі — упізнали ще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery
0:04:21
FPV дрони
Кожна гривня допомагає, а далі — хлопці самі! Залізні пташки допомагають нищити ворога
0:06:15
перевірка влк
84 кримінальні справи та 33 підозри: як просувається перевірка ВЛК в Україні
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент повернувся не з пустими руками! Кулеба про результати візитів Зеленського до США та Канади
Більше відео
Як подолати кризу сімейного життя - поради психологині
Читати далі
Спільний побут — краш-тест стосунків: шість порад, як уникнути кризи сімейного життя
нмт 2024
Читати далі
Ще один обов’язковий предмет? Як проходитиме НМТ 2024 в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь