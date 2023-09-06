Рустема Умєрова призначено новим міністром оборони України: біографія та що про нього відомо

З початком повномасштабної війни українці все більше цікавляться біографіями політиків та очільників різних відомств. Надто — коли їх висуває на одну з найважливіших посад сам президент України.

3 вересня президент Володимир Зеленський повідомив: запропонує парламенту кандидатуру Рустема Умєрова на посаду міністра оборони України.

— Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни.

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Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому, — прокоментував Зеленський.

Він додав, що очікує від парламенту підтримки цієї кандидатури. Сьогодні, 6 вересня, Верховна Рада проголосувала за нового міністра оборони. За таке рішення виступили 338 нардепів.

Тож сьогодні розповідаємо, що відомо про нового міністра оборони України Рустема Умєрова.

Незалежність не дається без боротьби. Ми свою виборюємо століттями, захищаємо ціною власного життя, — пише посадовець.

Рустем Умєров — біографія

Український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження Рустем Умєров народився в Самарканді Узбецької РСР. Туди його родину 18 травня 1944 року разом з іншими кримськими татарами насильно депортувала радянська влада. Тож повернутись на рідну кримську землю сім’ї вдалось лише на початку 1990-х років.

Навчався Рустем Умєров у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей Міністерства освіти та науки АР Крим. Пізніше навчався у США за програмою обміну для майбутніх лідерів. Зрештою здобув освіту за спеціальністю фінанси.

Розпочинав свою кар’єру в одній з українських телекомунікаційних компаній, займався юридичною підтримкою та логістикою. До початку політичною кар’єри брав участь у заснуванні організацій, метою яких є захист прав кримських татар та сприяння соціальній активності жителів Криму.

У 2017 році сприяв звільненню двох політв’язнів Кремля — кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умєрова. А у 2019 році був обраний народним депутатом України.

З 2020 року активно займається діяльністю, що спрямована на деокупацію Криму. Зокрема Рустем Умєров ініціював парламентські слухання з деокупації, реінтеграції Криму та Севастополя, а згодом працював і над розробкою стратегії звільнення рідної землі.

У 2021 році був нагороджений орденом За заслуги III ступеня за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення обороноздатності та розвиток Української держави.

З 7 вересня 2022 року до 5 вересня 2023 року Рустем Умєров очолював Фонд державного майна України.

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