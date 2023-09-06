Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины: биография и что о нем известно

С началом полномасштабной войны украинцы все больше интересуются биографиями политиков и руководителей разных ведомств. Особенно, когда их выдвигает на одну из важнейших должностей сам президент Украины.

3 сентября президент Владимир Зеленский сообщил: предложит парламенту кандидатуру Рустема Умерова на должность министра обороны Украины.

— Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны.

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Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом, — прокомментировал Зеленский.

Он добавил, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры. Сегодня, 6 сентября, Верховная Рада проголосовала за нового министра обороны. За такое решение выступили 338 нардепов.

Поэтому сегодня рассказываем, что известно о новом министре оборони Украины Рустеме Умерове.

Независимость не дается без борьбы. Мы за свою боремся веками, защищаем ценой собственной жизни, — пишет чиновник.

Рустем Умеров — биография

Украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения Рустем Умеров родился в Самарканде Узбекской ССР. Туда его семью 18 мая 1944 вместе с другими крымскими татарами насильственно депортировали советские власти. Поэтому вернуться на родную крымскую землю семье удалось только в начале 90-х годов.

Учился Рустем Умеров в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым. Позже обучался в США по программе обмена для будущих лидеров. В конце концов, получил образование по специальности финансы.

Начинал свою карьеру в одной из украинских телекоммуникационных компаний, занимался юридической поддержкой и логистикой. До начала политической карьеры участвовал в создании организаций, целью которых является защита прав крымских татар и содействие социальной активности жителей Крыма.

В 2017 году способствовал освобождению двух политзаключенных Кремля — крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А в 2019 году был избран народным депутатом Украины.

С 2020 года активно занимается деятельностью, направленной на деоккупацию Крыма. В частности, Рустем Умеров инициировал парламентские слушания по деоккупации, реинтеграции Крыма и Севастополя, а впоследствии работал и над разработкой стратегии освобождения родной земли.

В 2021 году был награжден орденом За заслуги III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие Украинского государства.

С 7 сентября 2022 по 5 сентября 2023 года Рустем Умеров возглавлял Фонд государственного имущества Украины.

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