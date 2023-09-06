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Рустем Умеров назначен новым министром обороны Украины: биография и что о нем известно

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 сентября 2023, 14:10
Рустем Умєров
Фото: Facebook

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