Расширение помощи переселенцам: что известно и кому будут предоставлять выплаты

В Минреинтеграции сообщили, что правительство расширило помощь переселенцам. Такое решение приняли, чтобы семьи, оказавшиеся в риске бедности, могли активнее использовать помощь малоимущим.

Новые изменения касаются внутренне перемещенных лиц и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.

Расширение помощи о переселенцах: что известно

В Минреинтеграции рассказывают, что помощь будут назначаться на шесть месяцев.

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Ее смогут получать:

семьи, которые вернулись в Украину после длительного пребывания за границей, а это более 90 дней. Они смогут получать выплаты, даже если в таких семьях есть трудоспособные незанятые лица, не уплачивавшие единый социальный взнос (ЕСВ);

семьи ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ.

— Чтобы содействовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата пособий малообеспеченным сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству, — говорится в сообщении.

Семьи ВПЛ, у которых незанятые трудоспособные лица, или граждане, возвращающиеся в Украину, должны в течение двух месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.

Ранее мы рассказывали о новых правилах помощи ВПЛ с 1 марта 2024 года. Читай об изменениях по ссылке.

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