Расширение помощи переселенцам: что известно и кому будут предоставлять выплаты

В Минреинтеграции сообщили, что правительство расширило помощь переселенцам. Такое решение приняли, чтобы семьи, оказавшиеся в риске бедности, могли активнее использовать помощь малоимущим.
Новые изменения касаются внутренне перемещенных лиц и украинских искателей убежища, которые будут возвращаться из-за границы и еще не успели трудоустроиться в Украине и не имеют собственных источников доходов.
В Минреинтеграции рассказывают, что помощь будут назначаться на шесть месяцев.
Ее смогут получать:
— Чтобы содействовать возвращению граждан к экономически независимой и самостоятельной жизни, выплата пособий малообеспеченным сочетается с инструментами стимулирования к трудоустройству, — говорится в сообщении.
Семьи ВПЛ, у которых незанятые трудоспособные лица, или граждане, возвращающиеся в Украину, должны в течение двух месяцев после назначения помощи трудоустроиться или стать на учет в Государственном центре занятости.
Ранее мы рассказывали о новых правилах помощи ВПЛ с 1 марта 2024 года. Читай об изменениях по ссылке.
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