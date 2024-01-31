Розширення допомоги переселенцям: що відомо та кому надаватимуть виплати

У Мінреінтеграції повідомили, що уряд розширив допомогу переселенцям. Таке рішення ухвалили, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим.

Нові зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Розширення допомоги про переселенців: що відомо

У Мінреінтеграції розповідають, що допомогу призначатимуть на шість місяців.

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Її зможуть отримувати:

родини, які повернулись в Україну після тривалого перебування за кордоном, а це понад 90 днів поспіль. Вони зможуть отримувати виплати, навіть якщо в таких родинах є працездатні незайняті особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

родини ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

— Щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя, виплата допомоги для малозабезпечених поєднується з інструментами стимулювання до працевлаштування, — йдеться у повідомленні.

Родини ВПО, в котрих є незайняті працездатні особи, чи громадяни, які повертаються в Україну, мають протягом двох місяців після призначення допомоги працевлаштуватись або стати на облік у Державному центрі зайнятості.

Раніше ми розповідали про нові правила допомоги ВПО з 1 березня 2024 року. Читай про зміни за посиланням.

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