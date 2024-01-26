Без виплат менше половини? З березня в Україні запрацюють нові правила допомоги ВПО

З настанням весни природа перероджується та вступає у новий етап життя. Так само цьогоріч доведеться зробити й внутрішньо переміщеним особам, оскільки на засіданні Кабміну України 26 січня було ухвалене рішення внести зміни та створити нові правила допомоги ВПО.

Як заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, з 1 березня почнуть діяти нові правила надання фінансової допомоги внутрішньо переміщеним особам. До того часу для усіх ВПО виплати будуть автоматично продовжені.

Які причини вводити нові правила допомоги ВПО

За словами Мінсоцполітики, зміни насамперед мають на меті сприяти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громади, які їх прийняли, а також стимулювати непрацевлаштованих ВПО працездатного віку до працевлаштування.

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Адже за даними міністерства, станом на 1 грудня 2023 року 2,6 млн переселенців отримували виплати, хоча 1,3 млн людей з них були працездатного віку. Виходить, що лише 40% працездатних ВПО наразі працевлаштовані офіційно.

Після змін у правилах, як стверджує Денис Шмигаль, держава продовжить фінансово підтримувати понад 1,5 млн ВПО.

Хто продовжить отримувати виплати ВПО з 1 березня 2024 року

Мінсоцполітики пояснює, що з 1 березня 2024 виплати автоматично продовжаться на півроку для окремих категорій ВПО, у яких немає можливості працювати. Зокрема йдеться про:

пенсіонерів, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії не перевищує чотири прожиткових мінімуми для людей, що втратили працездатність, тобто 9 444 грн;

людей з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків;

дітей, які прибули без супроводу батьків;

вагітних жінок з 30 тижня вагітності;

сім’ї з дітьми до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні/навчальні заклади або навчання відбувається в гібридному форматі (офлайн та онлайн), через що батьки не мають можливості працювати;

сім’ї, у яких один із членів родини доглядає за особою з інвалідністю I групи;

сім’ї, у яких один із членів родини доглядає за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною.

Крім того, родини переселенців, розмір доходу яких не перевищує 9 444 грн на одну людину, з 1 лютого можуть подати нову заяву на продовження виплат ще на півроку.

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