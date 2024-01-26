Без выплат останется меньше половины? С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ

С наступлением весны природы перерождается и вступает в новый этап жизни. Также в этом году придется сделать и некоторым внутренне перемещенным лицам, поскольку на заседании Кабмина Украины 26 января было принято решение внести изменения и создать новые правила помощи ВПЛ.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, с 1 марта начнут действовать новые правила предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам. К тому времени для всех ВПЛ выплаты будут автоматически продлены.

Какие причины вводить новые правила помощи ВПО

По словам Минсоцполитики, изменения в первую очередь направлены на содействие интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, которые их приняли, а также стимулировать нетрудоустроенных ВПЛ трудоспособного возраста к трудоустройству.

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Ведь по данным министерства, по состоянию на 1 декабря 2023 года 2,6 млн переселенцев получали выплаты, хотя 1,3 млн человек из них были трудоспособного возраста. Получается, что только 40% трудоспособных ВПЛ в настоящее время трудоустроены официально.

После изменений в правилах, как утверждает Денис Шмигаль, государство продолжит финансово поддерживать более 1,5 млн ВПЛ.

Кто продолжит получать выплаты ВПЛ с 1 марта 2024 года

Минсоцполитики объясняет, что с 1 марта 2024 года выплаты автоматически продлятся на полгода для отдельных категорий ВПЛ, у которых нет возможности работать. В частности, речь идет о:

пенсионерах, у которых по состоянию на 1 января 2024 размер пенсии не превышает четыре прожиточных минимума для людей, потерявших трудоспособность, то есть 9 444 грн;

людях с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольных детей;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, людей из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителей-воспитателей и приемных родителей;

детей, прибывших без сопровождения родителей;

беременных женщин с 30 недели беременности;

семьи с детьми до 14 лет, не имеющие возможности посещать воспитательные/учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (оффлайн и онлайн), поэтому родители не имеют возможности работать;

семьи, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы;

семьи, в которых один из членов семьи ухаживает за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

Кроме того, семьи переселенцев, размер дохода которых не превышает 9444 грн на одного человека, с 1 февраля могут подать новое заявление на продление выплат еще на полгода.

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