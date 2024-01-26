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Без выплат останется меньше половины? С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ

Даниэла Долотова, журналист сайта 26 января 2024, 21:00
новые правила помощи ВПЛ
Фото: Unsplash

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