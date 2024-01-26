Без выплат останется меньше половины? С марта в Украине заработают новые правила помощи ВПЛ

С наступлением весны природы перерождается и вступает в новый этап жизни. Также в этом году придется сделать и некоторым внутренне перемещенным лицам, поскольку на заседании Кабмина Украины 26 января было принято решение внести изменения и создать новые правила помощи ВПЛ.
Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, с 1 марта начнут действовать новые правила предоставления финансовой помощи внутренне перемещенным лицам. К тому времени для всех ВПЛ выплаты будут автоматически продлены.
По словам Минсоцполитики, изменения в первую очередь направлены на содействие интеграции внутренне перемещенных лиц в общины, которые их приняли, а также стимулировать нетрудоустроенных ВПЛ трудоспособного возраста к трудоустройству.
Ведь по данным министерства, по состоянию на 1 декабря 2023 года 2,6 млн переселенцев получали выплаты, хотя 1,3 млн человек из них были трудоспособного возраста. Получается, что только 40% трудоспособных ВПЛ в настоящее время трудоустроены официально.
После изменений в правилах, как утверждает Денис Шмигаль, государство продолжит финансово поддерживать более 1,5 млн ВПЛ.
Минсоцполитики объясняет, что с 1 марта 2024 года выплаты автоматически продлятся на полгода для отдельных категорий ВПЛ, у которых нет возможности работать. В частности, речь идет о:
Кроме того, семьи переселенцев, размер дохода которых не превышает 9444 грн на одного человека, с 1 февраля могут подать новое заявление на продление выплат еще на полгода.
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