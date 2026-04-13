В Великобритании зафиксировано историческое решение в сфере национальной безопасности. Марк Буллен, который более десяти лет отдал службе в рядах британской полиции, стал первым в истории страны уроженцем Соединенного Королевства, которого официально лишили гражданства из-за тесных связей с Российской Федерацией.

Министр внутренних дел Шабана Махмуд, которую цитирует The Sun, подписала соответствующий приказ, аргументируя его общественным благом и интересами государственной безопасности.

От британского копа до рупора Зенита: путь Марка Буллена

Марк Буллен вырос в лондонском Энфилде и построил солидную карьеру в полиции Хартфордшира, где проработал 11 лет. Однако его страсть к России всегда граничила с одержимостью. Еще 18-летним юношей он впервые посетил РФ, самостоятельно выучил язык, а во время службы в полиции активно организовывал профессиональные обмены с российскими силовиками. В 2010 году он даже провел месяц в Санкт-Петербурге в рамках официального обмена опытом.

В 2014 году, после увольнения из полиции, Буллен окончательно перебрался в Россию. Там он нашел работу в структуре футбольного клуба Зенит, женился на россиянке и воспитывает четверых детей. В 2022 году его мечта стала реальностью — он получил паспорт РФ, назвав это важнейшим событием жизни.

Читать по теме Скандал на Берлинале: вечеринку певицы Charli XCX организовали приближенные к Кремлю люди Организаторов вечеринки певицы связывают с действующим в оккупированном Мариуполе фондом, а фильм готовят к прокату в РФ. Читайте подробности скандала на Берлинале.

Роковой визит в Лутон и тайные доказательства спецслужб

Несмотря на новую жизнь в России, Буллен продолжал наведываться в Британию. Однако последняя поездка в ноябре 2024 года стала для него роковой. Сразу после приземления в аэропорту Лутон (рейсом через Турцию) его встретили сотрудники антитеррористического подразделения.

Допрос длился часами, у бывшего копа изъяли все цифровые носители. По словам самого Буллена, британские спецслужбы пасли его давно: он утверждает, что в Лондоне за ним следили агенты, замаскированные под обычных выгульщиков собак.

Сам экс-полицейский своей вины не признает и требует открытого суда:

Если я виновен — поставьте меня перед присяжными. А так — где надлежащая правовая процедура? — возмущается он в комментариях журналистам.

Министерство внутренних дел Британии остается непреклонным: детали доказательств против Буллена засекречены, так как их обнародование может навредить национальной безопасности. Этот случай четко дает понять — игра в дружбу с Кремлем для западных силовиков теперь имеет необратимые последствия, даже если ты родился под флагом Юнион Джек.

Недавно Вікна рассказывали о скандале с украинской блогершей Еленой Мандзюк — читай, почему против нее открыли уголовное производство.

