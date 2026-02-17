Стиль жизни Шоу-биз

Скандал на Берлинале: вечеринку певицы Charli XCX организовала приближенные к Кремлю люди

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 февраля 2026, 12:00 3 мин.
Charli XCX обвинили в связях с РФ
Фото Facebook

