Скандал на Берлинале: вечеринку певицы Charli XCX организовала приближенные к Кремлю люди

Премьера документального фильма певицы Charli XCX на Берлинале должна была стать разговором о смелых голосах и социальной позиции в искусстве. Однако уже в день показа вокруг ленты The Moment разгорелся скандал — из-за бэкграунда организаторов афтерпати и возможных связей с российскими государственными структурами.

— В частности, этот фестиваль известен тем, что не избегает политических фильмов — лент с четкой социальной точкой зрения, работ режиссеров-визионеров, которым есть что сказать. Для меня как для продюсерки и актрисы, для Эйдана как режиссера, для Дэвида как продюсера — именно такие фильмы мы любим. Именно такие фильмы мы хотим поддерживать и продвигать. Я только начинаю свой путь в этой индустрии, но чувствую настоящую страсть к работе в такой среде, — подчеркнула Чарли.

Впрочем, уже через несколько часов имя артистки оказалось в центре другой дискуссии — на этот раз из-за бэкграунда организаторов афтерпати ленты.

Кто организовал вечеринку

Афтерпати фильма организовал берлинский проект Dance Hole. Его основательницей является Анастасия Шевцова (псевдоним Petit).

По данным открытых источников, ее мать — Жанна Шевцова — возглавляет российский фонд Традиция, который сотрудничает с государственными культурными структурами РФ и реализует культурные инициативы для детей на временно оккупированных территориях Украины — в частности в Донецке, Луганске и Мариуполе.

В материалах фонда дети из оккупированных регионов называются «дети с новых территорий» Российской Федерации. Среди активностей — фестивальные и образовательные проекты, а также поездки в Москву и Санкт-Петербург, которые позиционируются как возможность культурного обмена и расширения горизонтов.

Именно этот факт вызвал волну критики среди украинских деятелей культуры и активистов, которые считают неприемлемым сотрудничество с лицами, связанными с российскими государственными структурами.

Участие Нины Кравиц

Дополнительное обсуждение вызвала и информация об участии в вечеринке российской диджейки Нины Кравиц, которая была заявлена в афише как одна из участниц события.

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Кравиц не сделала четкого заявления с осуждением агрессии. В начале войны она опубликовала в Instagram видео со словом мир на русском языке, однако прямой позиции относительно действий Кремля не высказала.

Это вызвало критику со стороны части электронной сцены. Некоторые фестивали и музыкальные платформы впоследствии отказались от сотрудничества с артисткой именно из-за отсутствия четкой позиции по поводу войны.

В своих пояснениях Кравиц отмечала, что она против всех форм насилия и молится за мир, но считает политические заявления не своей сферой деятельности.

Украинские деятели культуры и активисты выступили с призывом бойкотировать мероприятие. По их словам, организаторов события и команду Charli XCX проинформировали о бэкграунде основательницы Dance Hole и ее родственных связях, однако афтерпати не отменили.

Отдельную волну обсуждений вызвали сообщения российских СМИ о запланированном прокате The Moment в России в апреле.

Публичной реакции от Charli XCX по поводу этой ситуации на момент публикации не последовало.

