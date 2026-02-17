Стиль життя Шоу-біз

Скандал на Берлінале: вечірку співачки Charli XCX організували наближені до Кремля особи

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Лютого 2026, 12:00 3 хв.
Charli XCX звинуватили у зв’язках з РФ
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь