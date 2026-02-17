Скандал на Берлінале: вечірку співачки Charli XCX організували наближені до Кремля особи

Прем’єра документального фільму співачки Charli XCX на Берлінале мала стати розмовою про сміливі голоси та соціальну позицію в мистецтві. Натомість уже в день показу навколо стрічки The Moment розгорівся скандал — через бекграунд організаторів афтерпаті та можливі зв’язки з російськими державними структурами.

— Зокрема, цей фестиваль відомий тим, що не уникає політичних фільмів — стрічок із чітким соціальним кутом зору, робіт режисерів-візіонерів, яким є що сказати. Для мене як для продюсерки й акторки, для Ейдана як режисера, для Девіда як продюсера — саме такі фільми ми любимо. Саме такі фільми ми хочемо підтримувати й просувати. Я лише починаю свій шлях у цій індустрії, але відчуваю справжню пристрасть до роботи в такому середовищі, — наголосила Чарлі.

Втім, уже за кілька годин ім’я артистки опинилося в центрі іншої дискусії — цього разу через бекграунд організаторів афтерпаті стрічки.

Хто організував вечірку

Афтерпаті фільму організував берлінський проєкт Dance Hole. Його засновницею є Анастасія Шевцова (псевдонім Petit).

За даними відкритих джерел, її мати — Жанна Шевцова — очолює російський фонд Традиція, який співпрацює з державними культурними структурами РФ та реалізує “культурні ініціативи” для дітей на тимчасово окупованих територіях України — зокрема у Донецьку, Луганську та Маріуполі.

У матеріалах фонду діти з окупованих регіонів називаються дітьми з “нових територій” Російської Федерації. Серед активностей — так звані фестивальні та освітні проєкти, а також поїздки до Москви й Санкт-Петербурга, які позиціонуються як можливість культурного обміну та розширення горизонтів.

Саме цей факт і викликав хвилю критики серед українських митців та активістів, які вважають неприйнятною співпрацю з особами, пов’язаними з російськими державними структурами.

Участь Ніни Кравіц

Додаткове обговорення спричинила й інформація про участь у вечірці російської диджейки Ніни Кравіц, яка була заявлена в афіші як одна з учасниць події.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Кравіц не зробила чіткої заяви із засудженням агресії. На початку війни вона опублікувала в Instagram відео зі словом мир російською, однак прямої позиції щодо дій Кремля не висловила.

Це спричинило критику з боку частини електронної сцени. Деякі фестивалі та музичні платформи згодом відмовилися від співпраці з артисткою саме через відсутність чіткої позиції щодо війни.

У своїх поясненнях Кравіц зазначала, що вона проти всіх форм насильства та молиться за мир, але вважає політичні заяви не своєю сферою діяльності.

Українські митці та активісти виступили із закликом бойкотувати захід. За їхніми словами, організаторів події та команду Charli XCX поінформували про бекграунд засновниці Dance Hole та її родинні зв’язки, однак афтерпаті не скасували.

Окрему хвилю обговорень викликали повідомлення російських медіа про запланований прокат The Moment у Росії у квітні.

Публічної реакції від Charli XCX щодо цієї ситуації станом на момент публікації не було.

