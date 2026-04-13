У Великій Британії зафіксовано історичне рішення у сфері національної безпеки. Марк Буллен, який понад десять років віддав службі в лавах британської поліції, став першим в історії країни уродженцем Сполученого Королівства, якого офіційно позбавили громадянства через тісні зв’язки з Російською Федерацією.

Міністр внутрішніх справ Шабана Махмуд, якого цитує The Sun підписала відповідний наказ, аргументуючи його суспільним благом та інтересами державної безпеки.

Від британського копа до рупора Зеніта: шлях Марка Буллена

Марк Буллен виріс у лондонському Енфілді та побудував солідну кар’єру в поліції Гартфордширу, де пропрацював 11 років. Проте його пристрасть до Росії завжди межувала з одержимістю. Ще 18-річним юнаком він вперше відвідав РФ, самотужки вивчив мову, а під час служби в поліції активно організовував професійні обміни з російськими силовиками. У 2010 році він навіть провів місяць у Санкт-Петербурзі в межах офіційного обміну досвідом.

У 2014 році, після звільнення з поліції, Буллен остаточно перебрався до Росії. Там він знайшов роботу у структурі футбольного клубу Зеніт, одружився з росіянкою та виховує чотирьох дітей. У 2022 році його мрія стала реальністю — він отримав паспорт РФ, назвавши це найважливішою подією життя.

Фатальний візит до Лутона та таємні докази спецслужб

Незважаючи на нове життя в Росії, Буллен продовжував навідуватися до Британії. Проте остання поїздка у листопаді 2024 року стала для нього фатальною. Відразу після приземлення в аеропорту Лутон (рейсом через Туреччину) його зустріли співробітники антитерористичного підрозділу.

Допит тривав годинами, у колишнього копа вилучили всі цифрові носії. За словами самого Буллена, британські спецслужби пасли його давно: він стверджує, що в Лондоні за ним стежили агенти, замасковані під звичайних вигульників собак.

Сам екс-поліцейський своєї провини не визнає і вимагає відкритого суду:

Якщо я винен — поставте мене перед присяжними. А так — де належна правова процедура? — обурюється він у коментарях журналістам.

Міністерство внутрішніх справ Британії залишається непохитним: деталі доказів проти Буллена засекречені, оскільки їх оприлюднення може зашкодити національній безпеці. Цей випадок чітко дає зрозуміти — гра в дружбу з Кремлем для західних силовиків тепер має незворотні наслідки, навіть якщо ти народився під прапором Юніон Джек.

Нещодавно Вікна розповідали про скандал з українською блогеркою Оленою Манздюк — читай, чому проти неї відкрили кримінальне провадження.

