Как купить вертикальные 20 гривен от НБУ, посвященные годовщине полномасштабного вторжения РФ

Вчера НБУ объявил о продаже специальных банкнот — 20 гривен, которые несут важные смыслы. Ими можно рассчитываться, но чаще всего такие банкноты остаются на память, их коллекционируют и их хранят в течение многих лет.
Если ты уже хочешь увидеть и пощупать новую 20-ку, читай, как купить новую банкноту — в материале.
Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что 20 грн напечатаны вертикально. Их ввели ограниченным тиражом — 300 тысяч штук. На купюре изображены трое украинских солдат, которые устанавливают флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые поддерживают нас.
Рисунок дополняет текст: 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины.
Рисунок дополняет текст: 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины.
Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.
Как работает Укрпочта во время войны и можно ли отправить посылку за границу — можешь узнать в нашем другом материале.
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