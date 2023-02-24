Как купить вертикальные 20 гривен от НБУ, посвященные годовщине полномасштабного вторжения РФ

Вчера НБУ объявил о продаже специальных банкнот — 20 гривен, которые несут важные смыслы. Ими можно рассчитываться, но чаще всего такие банкноты остаются на память, их коллекционируют и их хранят в течение многих лет.

Если ты уже хочешь увидеть и пощупать новую 20-ку, читай, как купить новую банкноту — в материале.

Как заказать 20 гривен от НБУ: пошаговая инструкция

Перейди на сайт нумизматических продуктов НБУ. Дальше будет значок регистрации. Нажми на него. Тогда ты увидишь форму для регистрации. В ней укажи персональные данные: имя, номер телефона, адрес электронной почты. После регистрации зайди в категорию Вся продукция. Там будет много товаров. Выбери 20 гривен, которые называются Пам’ятаємо! Не пробачимо! После прочтения информации о банкноте, нажми на значок корзины. После этого появится страница с оформлением. Укажи свой город, НП или Укрпочту. Перейди к оплате. Жди свои 20 гривен.

Пам’ятаємо! Не пробачимо: какую ценность имеет банкнота

Первое, на что нужно обратить внимание, это то, что 20 грн напечатаны вертикально. Их ввели ограниченным тиражом — 300 тысяч штук. На купюре изображены трое украинских солдат, которые устанавливают флаг Украины на фоне фрагментов карты Украины и флагов стран, которые поддерживают нас.

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Рисунок дополняет текст: 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением российской армии начался новый этап вооруженной агрессии против Украины.

Народная война за независимость и суверенитет Украины продолжается с 2014 года. Это также война за цивилизационный выбор: Украина отстаивает свою принадлежность к европейской цивилизации и одновременно те основные ценности, права и свободы, которые лежат в основе западного мира.

Как работает Укрпочта во время войны и можно ли отправить посылку за границу — можешь узнать в нашем другом материале.

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