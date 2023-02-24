Як купити вертикальні 20 гривень від НБУ, присвячені роковинам повномасштабного вторгнення РФ

Вчора НБУ анонсували продаж спеціальних купюр — символічних 20 гривень, які несуть у собі важливі сенси. Ними можна буде розраховуватися, однак найчастіше такі банкноти залишають на пам’ять, колекціонують та зберігають роками.
Якщо тобі вже не терпиться побачити й потримати нову 20-ку, читай, як купити новеньку банкноту — у матеріалі.
Перше, на що варто звернути увагу, це те, що вона надрукована вертикально. Її ввели обмеженим тиражем у 300 тис. штук. На ній зображені троє українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які нас підтримують.
Малюнок доповнює текст: 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року.
Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації та водночас — ті засадничі цінності, права та свободи, які лежать в основі західного світу.
А про те, як працює Укрпошта під час війни та чи можна надіслати відправлення за кордон — дізнайся з нашого іншого матеріалу.
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