Як купити вертикальні 20 гривень від НБУ, присвячені роковинам повномасштабного вторгнення РФ

Вчора НБУ анонсували продаж спеціальних купюр — символічних 20 гривень, які несуть у собі важливі сенси. Ними можна буде розраховуватися, однак найчастіше такі банкноти залишають на пам’ять, колекціонують та зберігають роками.

Якщо тобі вже не терпиться побачити й потримати нову 20-ку, читай, як купити новеньку банкноту — у матеріалі.

Як замовити 20 грн від НБУ: покрокова інструкція:

Зайди на сайт інтернет-магазину нумізматичної продукції НБУ. Справа буде значок реєстрації. Натисни на нього. Після цього ти побачиш форму для реєстрації. У ній необхідно вказати особисті дані: ПІБ, номер телефону, електронну адресу. Після реєстрації зайди в категорію Уся продукція. Там буде багато товарів. Обери 20 гривень, які мають назву Пам’ятаємо! Не пробачимо! Прочитавши інформацію про купюру, натисни значок кошика. Після цього з’явиться сторінка з оформленням. Вкажи свій населений пункт, відділення Нової пошти чи Укрпошти. Перейди до оплати. Очікуй свої 20 гривень.

Пам’ятаємо! Не пробачимо: яку цінність має банкнота

Перше, на що варто звернути увагу, це те, що вона надрукована вертикально. Її ввели обмеженим тиражем у 300 тис. штук. На ній зображені троє українських військових, які встановлюють Державний Прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які нас підтримують.

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Малюнок доповнює текст: 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває з 2014 року.

Це також війна за цивілізаційний вибір: Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації та водночас — ті засадничі цінності, права та свободи, які лежать в основі західного світу.

А про те, як працює Укрпошта під час війни та чи можна надіслати відправлення за кордон — дізнайся з нашого іншого матеріалу.

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