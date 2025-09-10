Безналичный расчет в транспорте с ЛеоКарт: как получить карту

Общественный транспорт — один из показателей благосостояния города. Ведь богат не тот город, где каждый может купить себе автомобиль, а тот, где даже богачи пользуются общественным транспортом, не нагружая при этом дороги!
Львовский городской совет сообщил о запуске электронной системы расчета в общественном транспорте ЛеоКарт.
Она работает в автобусах, трамваях и троллейбусах. Как оформить ЛеоКарт — рассказываем дальше.
ЛеоКарт: что за изменения и кого коснутся
ЛеоКарт — это транспортная карта львовянина, с которой жители могут дешевле передвигаться общественным транспортом. С 11 декабря 2023 года во Львове запустили безналичную оплату ЛеоКарт, однако изменения касаются не всех.
Подробно об этом рассказал в своем Telegram мэр Львова Андрей Садовый.
Например, владельцы льготной карты ЛеоКарт могут быть спокойны: как и прежде, они заходят в транспорт, прикладывают карту для расчета и едут.
Если такой карты нет, её нужно изготовить: позвонить по горячей линии по номеру 0 800 303 007 и записаться в удобный пункт приема и выдачи документов.
На бесплатный проезд имеют право:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате участия в боевых действиях;
- школьники и пенсионеры при наличии Леокарт.
Для других пассажиров есть три способа оплаты за проезд.
- Красная общая карта ЛеоКарт дает возможность ездить за 13 грн, её можно приобрести в киоске с билетами или в автомате EasyPay. Также сразу следует пополнить.
- Банковская карта, телефон или часы — стоимость проезда составит 15 грн, оплата осуществляется через приложение устройства к валидатору.
- Наличные деньги — за проезд придется заплатить 20 грн, а также не забыть про билет.
Студенты из Леокарт ездят по цене 6.50 грн во всем общественном транспорте.
— Абонементы на проезд в трамваях и троллейбусах остаются. Впоследствии они будут заменены цифровыми и будут действовать также в автобусах, — сообщил Андрей Садовый.
За неуплату средств за проезд предусмотрен штраф в 300 грн для пассажиров, а за нарушение со стороны водителя предусмотрено лишение премии, а при повторе — увольнение.
По сообщению Львовского городского совета, во Львове открыли дополнительные точки продаж Леокарт. Приобрести ЛеоКарт можно в 76 точках — 40 киосках Интерпресс и 36 терминалах EasyPay.
Как получить карту ЛеоКарт
Для того чтобы получить карточку ЛеоКарт, следует обратиться в Горячую линию для её оформления. Чтобы получить льготную карту Леокарт, в пункт приема и выдачи документов следует принести пакет документов:
- паспорт гражданина Украины (ID-карта с приложением)/свидетельство о рождении;
документ, подтверждающий статус льготника (для учащихся и студентов — учащийся или студенческий билет, или справка с места обучения);
- оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- квитанция об оплате стоимости транспортной карты (60 грн). Если льготник зарегистрирован в другом сообществе, а проживает во Львовской МТГ, то оплачивать 60 грн не нужно. Надо добавить подтверждающие документы (договор аренды жилья или договор купли-продажи жилья/документ о подтверждении факта проживания на территории Львовской МТГ);
- фото 3х4 (также делают на месте при подаче документов);
- заполненное заявление и согласие на обработку персональных данных (заявление предоставляется в пункте приема документов и заполняется на приеме у администратора).
Карта Леокарт: как оформить онлайн
Оформить Леокарт можно также и не выходя из дома — для такого способа следует следовать инструкциям:
- Заполни онлайн-заявление на Портале жителя;
- Оплати изготовление студенческой Леокарт. К заявлению необходимо добавить квитанцию в формате PDF;
- Загрузи нужные документы согласно перечню на Портале. Это должны быть цветные сканированные копии оригиналов в форматах PDF, JPEG или JPG. В случае добавления скана ID-карты обязательно прикрепи копию выписки о регистрации места жительства.
- Укажи желаемый способ получения готовой карты.
- Подпиши заявление электронной цифровой подписью и отправь ее. После проверки документов тебе сообщат о результате обработки.
Дополнительно, этот же процесс подходит для оформления ученической и льготной ЛеоКарт. Более подробная инструкция по оформлению Леокарт находится на самом сайте Леокарт.
