Безналичный расчет в транспорте с ЛеоКарт: как получить карту

Общественный транспорт — один из показателей благосостояния города. Ведь богат не тот город, где каждый может купить себе автомобиль, а тот, где даже богачи пользуются общественным транспортом, не нагружая при этом дороги!

Львовский городской совет сообщил о запуске электронной системы расчета в общественном транспорте ЛеоКарт.

Она работает в автобусах, трамваях и троллейбусах. Как оформить ЛеоКарт — рассказываем дальше.

ЛеоКарт: что за изменения и кого коснутся

ЛеоКарт — это транспортная карта львовянина, с которой жители могут дешевле передвигаться общественным транспортом. С 11 декабря 2023 года во Львове запустили безналичную оплату ЛеоКарт, однако изменения касаются не всех.

Подробно об этом рассказал в своем Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

Например, владельцы льготной карты ЛеоКарт могут быть спокойны: как и прежде, они заходят в транспорт, прикладывают карту для расчета и едут.

Если такой карты нет, её нужно изготовить: позвонить по горячей линии по номеру 0 800 303 007 и записаться в удобный пункт приема и выдачи документов.

На бесплатный проезд имеют право:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате участия в боевых действиях;

школьники и пенсионеры при наличии Леокарт.

Для других пассажиров есть три способа оплаты за проезд.

Красная общая карта ЛеоКарт дает возможность ездить за 13 грн, её можно приобрести в киоске с билетами или в автомате EasyPay. Также сразу следует пополнить. Банковская карта, телефон или часы — стоимость проезда составит 15 грн, оплата осуществляется через приложение устройства к валидатору. Наличные деньги — за проезд придется заплатить 20 грн, а также не забыть про билет.

Студенты из Леокарт ездят по цене 6.50 грн во всем общественном транспорте.

— Абонементы на проезд в трамваях и троллейбусах остаются. Впоследствии они будут заменены цифровыми и будут действовать также в автобусах, — сообщил Андрей Садовый.

За неуплату средств за проезд предусмотрен штраф в 300 грн для пассажиров, а за нарушение со стороны водителя предусмотрено лишение премии, а при повторе — увольнение.

По сообщению Львовского городского совета, во Львове открыли дополнительные точки продаж Леокарт. Приобрести ЛеоКарт можно в 76 точках — 40 киосках Интерпресс и 36 терминалах EasyPay.

Как получить карту ЛеоКарт

Для того чтобы получить карточку ЛеоКарт, следует обратиться в Горячую линию для её оформления. Чтобы получить льготную карту Леокарт, в пункт приема и выдачи документов следует принести пакет документов:

паспорт гражданина Украины (ID-карта с приложением)/свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий статус льготника (для учащихся и студентов — учащийся или студенческий билет, или справка с места обучения);

документ, подтверждающий статус льготника (для учащихся и студентов — учащийся или студенческий билет, или справка с места обучения); оригинал регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

квитанция об оплате стоимости транспортной карты (60 грн). Если льготник зарегистрирован в другом сообществе, а проживает во Львовской МТГ, то оплачивать 60 грн не нужно. Надо добавить подтверждающие документы (договор аренды жилья или договор купли-продажи жилья/документ о подтверждении факта проживания на территории Львовской МТГ);

фото 3х4 (также делают на месте при подаче документов);

заполненное заявление и согласие на обработку персональных данных (заявление предоставляется в пункте приема документов и заполняется на приеме у администратора).

Карта Леокарт: как оформить онлайн

Оформить Леокарт можно также и не выходя из дома — для такого способа следует следовать инструкциям:

Заполни онлайн-заявление на Портале жителя; Оплати изготовление студенческой Леокарт. К заявлению необходимо добавить квитанцию ​​в формате PDF; Загрузи нужные документы согласно перечню на Портале. Это должны быть цветные сканированные копии оригиналов в форматах PDF, JPEG или JPG. В случае добавления скана ID-карты обязательно прикрепи копию выписки о регистрации места жительства. Укажи желаемый способ получения готовой карты. Подпиши заявление электронной цифровой подписью и отправь ее. После проверки документов тебе сообщат о результате обработки.

Дополнительно, этот же процесс подходит для оформления ученической и льготной ЛеоКарт. Более подробная инструкция по оформлению Леокарт находится на самом сайте Леокарт.

