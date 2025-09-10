Безготівковий розрахунок з ЛеоКарт: як отримати картку

Громадський транспорт — один із показників добробуту міста. Адже багате не те місто, де кожен може купити собі автівку, а те, де навіть багатії користуються громадським транспортом, не навантажуючи при цьому дороги!

Допоки Київ загрузнув у транспортному колапсі, Львівська міська рада повідомила про запуск електронної системи розрахунку в громадському транспорті ЛеоКарт.

Вона працює в автобусах, трамваях та тролейбусах. Як оформити ЛеоКарт — розповідаємо далі.

ЛеоКарт: що за зміни та кого торкнуться

ЛеоКарт — це транспортна карта львівʼянина, з якою мешканці можуть дешевше пересуватися громадським транспортом. Від 11 грудня 2023 року, у Львові запустили безготівкову оплату ЛеоКарт, однак зміни стосуються не всіх.

Детально про це розповів у своєму Telegram мер Львова Андрій Садовий.

Наприклад, власники пільгової карти ЛеоКарт можуть бути спокійні: як і до цього, вони заходять у транспорт, прикладають карту для розрахунку та їдуть.

Якщо такої карти немає, її треба виготовити: зателефонувати на Гарячу лінію за номером 0 800 303 007 і записатися у зручний пункт приймання та видачі документів.

На безкоштовний проїзд мають право:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок участі у бойових діях;

школярі та пенсіонери за наявності ЛеоКарт.

Читати на тему Скільки коштує проїзд в Одесі в громадському транспорті та як зекономити на поїздках Скільки коштує проїзд громадським транспортом в Одесі.

Для інших пасажирів є три способи оплати за проїзд.

Червона загальна карта ЛеоКарт — дає можливість їздити за 13 грн, її можна придбати у кіоску з квитками або в автоматі EasyPay. Також одразу варто поповнити. Банківська карта, телефон, або годинник — вартість проїзду сягатиме 15 грн, оплата здійснюється через прикладання пристрою до валідатора. Готівка — за проїзд доведеться заплатити 20 грн, а також не забути про квиток.

Студенти з ЛеоКарт їздять за ціною 6.50 грн в усьому громадському транспорті.

— Абонементи на проїзд у трамваях та тролейбусах залишаються. Згодом вони будуть замінені на цифрові і діятимуть також в автобусах, — повідомив Андрій Садовий.

За несплату коштів за проїзд передбачений штраф у 300 грн для пасажирів, а за порушення з боку водія передбачене позбавлення премії, а при повторі — звільнення.

За повідомленням Львівської міської ради, у Львові відкрили додаткові точки продажу ЛеоКарт. Придбати ЛеоКарт можна в 76 точках — 40 кіосках Інтерпрес та 36 терміналах EasyPay.

Як отримати картку ЛеоКарт

Для того, щоб отримати картку ЛеоКарт, варто звернутися за Гарячою лінією для її оформлення. Щоб отримати пільгову карту ЛеоКарт, у пункт приймання та видачі документів варто принести пакет документів:

паспорт громадянина України (ІD-картка з додатком)/свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує статус пільговика (для учнів та студентів — учнівський чи студентський квиток, або довідка з місця навчання);

оригінал реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП);

квитанція про оплату вартості транспортної картки (60 грн). Якщо пільговик зареєстрований в іншій громаді, а проживає у Львівській МТГ, то оплачувати 60 грн не потрібно. Натомість треба додати підтверджувальні документи (договір оренди житла або договір купівлі-продажу житла/ документ про підтвердження факту проживання на території Львівської МТГ);

фото 3х4 (також роблять на місці при подачі документів);

заповнена заява та згода на обробку персональних даних (заява надається у пункті прийому документів та заповнюється на прийомі в адміністратора).

Картка Леокарт: як оформити онлайн

Оформити ЛеоКарт можна також і не виходячи з дому — для такого способу слід дотримуватись інструкції:

Заповни онлайн-заяву на Порталі мешканця; Сплати за виготовлення студентської ЛеоКарт. До заяви потрібно додати квитанцію у форматі PDF; Завантаж потрібні документи згідно з переліком на Порталі. Це повинні бути кольорові скановані копії оригіналів у форматах PDF, JPEG або JPG. У разі додавання скану ID-картки обов’язково прикріпи копію витягу про реєстрацію місця проживання. Вкажи бажаний спосіб отримання готової картки. Підпиши заяву електронним цифровим підписом і відправ її. Після перевірки документів тебе повідомлять про результат обробки.

Додатково, цей самий процес підходить для оформлення учнівської та пільгової ЛеоКарт. Більш детальна інструкція щодо оформлення Леокарт знаходиться на самому сайті Леокарт.

А як оформити карту киянина, аби отримати безплатний проїзд у громадському транспорті, ми розповідали раніше.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!