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С буквами Z и V, и не только! Какие номерные знаки запрещены в Украине

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 мая 2023, 18:00
індивідуальні номерні знаки
Фото: Pexels

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