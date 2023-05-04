С буквами Z и V, и не только! Какие номерные знаки запрещены в Украине

Символика нацистов запрещена по всему миру, теперь очередь россиян. Мир, может, дойдет до этого со временем, но Украина уже запрещает враждебную символику на государственном уровне.

21 апреля 2023 года Кабинет Министров Украины запретил заказывать и производить индивидуальные номерные знаки, содержащие символику врага.

В частности, это касается букв Z и V, которые ассоциируются с полномасштабным вторжением в Украину и тоталитарными режимами.

О номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речь не идет.

Так все ли номерные знаки с буквами Z и V теперь запрещены и есть ли случаи, когда эти буквы все же можно использовать? Все рассказали в ГСЦ МВД.

Запрещенные и разрешенные комбинации букв Z и V на номерных знаках

В соответствии с законодательством буквы Z и V, которые использованы отдельно или заменяют буквы З, С, В, Ф в словах, написанных кириллицей, запрещены.

Вот пример запрещенных индивидуальных номеров: Zапобеду, ZапраVду, КуZбас и т.д.

Однако использование этих букв в составе латинских слов на индивидуальных номерных знаках все же разрешено. Например: Pizza, Victory, Zorro и т.д.

Другие запреты на индивидуальные номера

Запрещенные законом теперь не только символические буквы русского вторжения. Запрет относится к:

надписям и изображениям, символике коммунистического тоталитарного режима, нацистскому тоталитарному режиму;

эмблемам органов государства-террориста и вооруженных сил России: сухопутных войск, воздушно-космических сил, военно-морского флота, ракетных сил стратегического назначения.

Основания для отказа в изготовлении индивидуальных номеров

Существует и перечень оснований для отказа в изготовлении индивидуальных номерных знаков, не относящихся к какой-либо русской символике. В частности в номерах:

которые хотят изготовить с полным или сокращенным названием органа государственной власти, изображением государственных символов Украины и других стран или международных организаций;

где есть брань или дискриминация по языковым, национальным, религиозным и расовым признакам.

Так что если ты хотел(а) подарить своему авто новый индивидуальный номерной знак, учти эти запреты. А если хочешь подарить новую летнюю резину, то удачно подбери время. Мы рассказали, когда переобуться на летнюю резину весной 2023 года.

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