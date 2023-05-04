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З літерами Z та V, і не тільки! Які номерні знаки заборонені в Україні

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 04 Травня 2023, 18:00
індивідуальні номерні знаки
Фото: Pexels

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