З літерами Z та V, і не тільки! Які номерні знаки заборонені в Україні

Символіка нацистів заборонена у всьому світі, тепер черга росіян. Світ, може, дійде до цього згодом, та Україна вже забороняє ворожу символіку на державному рівні.

21 квітня 2023 року Кабінет Міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку ворога.

Зокрема, це стосується літер Z та V, які асоціюються з повномасштабним вторгненням в Україну й тоталітарними режимами.

Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Тож чи усі номерні знаки з літерами Z та V тепер заборонені й чи є випадки, коли ці літери все ж можна використати? Усе розповіли в ГСЦ МВС.

Заборонені та дозволені комбінації літер Z і V на номерних знаках

Відповідно до законодавства, літери Z та V, які використані окремо чи ті, що заміняють літери З, С, В, Ф у словах, написаних кирилицею — заборонені.

Ось приклад заборонених індивідуальних номерів: Zапобеду, ZапраVду, КуZбас тощо.

Однак використання цих літер у складі латинських слів на індивідуальних номерних знаках все ж дозволене. Наприклад: Pizza, Victory, Zorro тощо.

Інші заборони на індивідуальних номерах

Заборонені законом тепер не лише символічні літери російського вторгнення. Заборона стосується також:

написів та зображень, символіки комуністичного тоталітарного режиму, нацистського тоталітарного режиму;

емблем органів держави-терориста та збройних сил Росії: сухопутних військ, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, ракетних сил стратегічного призначення тощо.

Підстави для відмови у виготовленні індивідуальних номерів

Існує й перелік підстав для відмови у виготовленні індивідуальних номерних знаків, які не стосуються будь-якої російської символіки. Зокрема номерів:

які хочуть виготовити з повною або скороченою назвою органу державної влади, зображенням державних символів України та інших країн чи міжнародних організацій;

де є лайка чи дискримінація за мовними, національними, релігійними та расовими ознаками.

Тож якщо ти хотів (-ла) подарувати своєму авто новий індивідуальний номерний знак, врахуй ці заборони. А якщо хочеш подарувати нову літню гуму, то вдало підбери час. Ми розповіли, коли перевзутися на літню гуму навесні 2023.

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