Напечатали 400 млрд? Что на самом деле происходит с гривной — прогноз и угрозы

За 2022 год Национальный банк Украины напечатал 400 млрд грн. Эти средства не должны оказаться на валютном рынке, потому что излишек создаст угрозу для курса гривны к доллару. Какие угрозы у национальной валюты и что с ними делать — читай в нашем материале.

Угрозы для национальной валюты: что происходит с гривной сейчас

О состоянии гривны и возможных угрозах рассказали член Совета Национального банка Украины Василий Фурман и руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Александр Паращий.

Василий Фурман объяснил, для чего напечатали средства в таком объеме. В начале войны бизнес застыл, уменьшились налоговые поступления в бюджет, поэтому Национальный банк Украины решил помочь бюджету. Для этого были внесены изменения в законодательство.

Сейчас также смотрят

Национальный банк выкупает облигации внутригосударственного займа, Минфин печатает деньги, в бюджет начинают поступать средства, — говорит Василий Фурман.

Таким образом, в марте в бюджет Украины поступило 20 млрд грн, а в июне — 100. К концу года в результате внешней финансовой помощи действия Нацбанка уменьшились до 30 млрд грн ежемесячно.

Мы профинансировали бюджет Украины на 400 млрд грн. Это было правильным и важным решением для правительства. Держать финансовую оборону не менее важно.

В 2023 году не планируется участие Национального банка в финансировании бюджета. Это большой плюс для гривны и макрофинансовой стабильности.

Угрозы для гривны

С первых часов полномасштабной войны Национальный банк всячески защищал систему и сохранил средства физических и юридических лиц, поэтому украинская банковская система работает.

Чтобы сберечь украинскую банковскую систему, нужно не допустить ее попадания на валютный рынок.

Если украинцы не доверяют банку, они снимают средства и несут их на валютный рынок, — объясняет Василий Фурман.

Сейчас нет предпосылок, чтобы Национальный банк Украины менял фиксированный курс. Состояние валютного рынка устойчиво, наличный рынок ведет себя относительно спокойно, курсовые ожидания улучшаются. В этом помогает и международная финансовая помощь.

Дефицит государственного бюджета составляет $38 млрд. Это программа минимум, ведь Украине еще нужны средства на восстановление государства. Такой вопрос может быть решен благодаря новой программе работы с Международным валютным фондом.

А золотовалютный фонд Украины сейчас больше, чем год назад, он составляет более $29 млрд.

Как удержать курс гривны

Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий говорит, что основной способ удержать гривну — доверие людей.

Если мы не будем паниковать, бежать в обменники, скупать валюту, стабильности гривны ничего не будет угрожать, — говорит Александр Паращий.

За последние четыре месяца золотовалютные резервы Нацбанка выросли на $6 млрд, поэтому повода для паники нет. Такая положительная статистика говорит, что гривне ничего сейчас не угрожает.

Официальный курс доллара может подняться, если золотовалютные резервы потратятся с $29 млрд до 25. В таком случае, говорит Александр Плащий, нужно будет покупать валюту.

Ранее мы рассказывали, что будет с долларом после войны.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!