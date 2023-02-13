Новости

Напечатали 400 млрд? Что на самом деле происходит с гривной — прогноз и угрозы

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 февраля 2023, 18:00
Які загрози є у національної валюти — що відбувається з гривнею зараз
Фото: Unsplash

Больше новостей
Подарунки
Что подарить на 14 февраля парню: идеи ярких подарков на любой бюджет
Електронний підпис
Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться
Болить вухо: що робити і як швидко зняти вушний біль
Беспокоит боль в ухе — как действовать, чтобы не навредить
Ахтем Сеитаблаев
О “хохлах”, уместности фильмов о войне и российских нарративах в Крыму: большое интервью Ахтема Сеитаблаева
Смотреть больше

Материалы по теме

Військові облігації
Военные облигации теперь в Дії! Что это такое, как купить и чем это поможет Украине
фінансова грамотність
Финансовая грамотность с пеленок: как научить ребенка обращаться с деньгами
Курс долара 2023: що буде з доларом в Україні
Вырастет еще больше? Что будет с курсом доллара в 2023 году
Гроші
Упадет или подскочит: эксперт объяснил, что будет с долларом после войны

Видео
0:08:58
Туреччина

Ад Турции. Неделя после ужасного землетрясения — что происходит в стране сейчас
Карта бойових дій в Україні 13.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 13 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Карта бойових дій в Україні 12.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 12 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
0:10:53
Олексій Дмитрашківський
Хайп дороже жизни? Военный жестко обратился к украинцам и рассказал, какая ситуация в Запорожье
0:03:15
Домашні насильства
“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос
0:03:48
Спротив Херсонщини
Вели борьбу под страхом смерти: история сопротивления храброго села Пятихатки Херсонской области
0:08:07
Харківщина
Выпускают ракеты ежеминутно: как сейчас выглядит жизнь Харьковской области под обстрелами
0:03:37
У Дніпрі повернули блакитне паливо — колапсу не буде?
В Днепре вернули голубое топливо – коллапса не будет?
Інтерв'ю Мішеля Хазанавічуса про візит в Україну
От победы Украины зависит мир всех нас — кинорежиссер Мишель Хазанавичус о поддержке платформы UNITED 24
Больше видео
Електронний підпис
Читать дальше
Европейские стандарты в Украине: что такое электронная подпись и как ею пользоваться

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь