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Надрукували 400 млрд? Що насправді відбувається з гривнею — прогноз та загрози

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 18:00
Які загрози є у національної валюти — що відбувається з гривнею зараз
Фото: Unsplash

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