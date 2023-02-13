Надрукували 400 млрд? Що насправді відбувається з гривнею — прогноз та загрози

За 2022 рік Національний банк України надрукував 400 млрд грн. Ці кошти не мають опинитися на валютному ринку, бо надлишок створить загрозу для курсу гривні до долара. Які загрози є в національної валюти та що з ними робити — читай у нашому матеріалі.

Загрози для національної валюти — що відбувається з гривнею зараз

Про стан гривні та можливі загрози розповіли член Ради Національного банку України Василь Фурман та керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Олександр Паращій.

Василь Фурман пояснив, для чого надрукували кошти в такому обсязі. На початку війни бізнес застиг, зменшилися податкові надходження до бюджету, тому Національний банк України вирішив допомогти бюджету. Для цього були зроблені зміни в законодавстві.

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Національний банк викуповує облігації внутрішньодержавної позики, Мінфін друкує гроші, до бюджету починають надходити кошти, — каже Василь Фурман.

Відтак у березні в бюджет України надійшло 20 млрд грн, а у червні — 100. Під кінець року внаслідок зовнішньої фінансової допомоги дії Нацбанку зменшились до 30 млрд грн щомісяця.

Ми профінансували бюджет України на 400 млрд грн. Це було правильне і важливе рішення для уряду. Тримати фінансову оборону не менш важливо.

У 2023 році не планується участь Національного банку України у фінансуванні бюджету. Це величезний плюс для гривні та макрофінансової стабільності.

Загрози для гривні

З перших годин повномасштабної війни Національний банк усіляко захищав систему та зберіг кошти фізичних та юридичних осіб, тому українська банківська система працює.

Щоб зберегти українську банківську систему, потрібно не допустити її потрапляння на валютний ринок.

Якщо українці не довіряють банку, вони знімають кошти та несуть їх на валютний ринок, — пояснює Василь Фурман.

Зараз немає передумов для того, щоб Національний банк України змінював фіксований курс. Стан валютного ринку є стійким, готівковий ринок поводиться відносно спокійно, курсові очікування поліпшуються. В цьому допомагає і міжнародна фінансова допомога.

Дефіцит державного бюджету становить $38 млрд. Це програма мінімум, адже Україні також потрібні кошти на відновлення держави. Таке питання може розв’язатися завдяки новій програмі роботи з Міжнародним валютним фондом.

А золотовалютний фонд України нині більший, ніж рік тому, він становить понад $29 млрд.

Як втримати курс гривні

Керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій каже, що основний спосіб утримати гривню — довіра людей.

Якщо ми не будемо панікувати, бігти в обмінники, скуповувати валюту, стабільності гривні нічого не загрожуватиме, — каже Олександр Паращій.

За останні чотири місяці золотовалютні резерви Нацбанку зросли на $6 млрд, тому приводу для паніки немає. Така позитивна статистика каже, що гривні нічого зараз не загрожує.

Офіційний курс долара може піднятися, якщо золотовалютні резерви витратяться з $29 млрд до 25. В такому випадку, каже Олександр Плащій, потрібно буде купувати валюту.

Раніше ми розповідали, що буде з доларом після війни.

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