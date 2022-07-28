Українська гривня! Розповідаємо древню історію наших грошей та що чекає валюту в майбутньому

Гроші — один із таких самих державних символів, як мова чи герб. Наші гроші — це гривні. Спочатку були металеві — у часи Русі й зявилися точно раніше від рублів.

Перші паперові ввійшли в обіг за гетьмана Скоропадського. А от сучасні гривні, до яких ми вже звикли, мають справжню драму у своїй історії. Так само драматично сьогодні гривня витримує російську агресію. І ми, і наші партнери, їй маємо в цьому допомогти.

Історія українських грошей

Український долар або карбованець. Наша валюта могла називатися і так, але гривня перемогла. Вона має давню історію ще з Київської Русі.

Це були продовгуваті срібні зливки, з часом ці зливки стали рубати на дрібні частини, так зявилися рублі. Від слова рубати — розмінні, дрібненькі частини. Вперше у 1918 році в Україні зявились паперові банкноти з назвою гривня, — розповідає голова Нацбанку Кирило Шевченко.

Перші сучасні гривні українці отримали в руки аж 1996 року.

Але конкурс на дизайн української валюти оголосили навіть перед Незалежністю. Виграли два художники Василь Лопата і Борис Максимов. Саме їхні роботи були на перших банкнотах. Створюючи купюру, орієнтувались на долар і за номіналами, і за дизайном. Мало хто знає, але гривні могли виглядати зовсім інакше. Замість 2 гривень – 3, замість 20- 25.

Потім вирішили, що не будем робити як в Радянському Союзі, зробимо не три гривні, а дві, знову ж таки, як у доларі. Все-таки новітня українська держава, – каже історик та колишній дизайнер Ігор Дудик.

І от найвідповідальніше – чиї зображення мають бути на купюрах? Це однозначно мали бути історичні персони, причетні до творення української державності.

Якщо з князями було легше, то, наприклад, гетьмана Мазепу, який був під анафемою московської церкви, остаточно затвердили лише після проголошення Незалежності. Як і Михайла Грушевського, чиї праці були заборонені в Радянському Союзі. Затвердили портрети на банкнотах від однієї до ста гривень. Двохсотка була резервною. Але дискусії точилися шалені.

– В якому одязі, який вираз обличчя, молодший чи старший, з Шевченком — це було дискусійним: з бородою чи з вусами? Якщо з бородою, то більше на московита схожий, якщо з вусами, то на українського князя, — додає Дудник.

Намалювати гривні – намалювали. Та для друку в Україні ще не було таких потужностей і устаткування. Шукали за кордоном. Відгукнулася Канада. Саме панові Данилу Білаку, тоді молодому юристу, довелося вести весь переговорний процес. Його компанія заморозила всі замовлення, аби надрукувати гривні.

Це не класична була транзакція, це був взагалі державнотворчий процес. Вночі я під’їхав до фабрики, де все це друкували в Торонто, і дивився як великі аркуші різних номіналів робили, — згадує колишній юрист Canadian Bank Note Company Данило Білак.

У Канаді надрукували купюри до 20-ки. 50 гривень і 100 виготовила компанія на Мальті. Надруковані за кордоном гроші треба запускати в Україні. Вирішили доправляти морем. Це була засекречена операція Щит-України за участі спецпризначенців, перевдягнених у моряків.

1992 рік. Надруковані гривні вже на Батьківщині.

Та українці отримали їх у руки лише після стабілізації економічної ситуації. Так, Україна запровадила власну валюту найпізніше з пострадянських держав, але це була справжня валюта — кілька років курс гривні стосовно долара тримався у межах менш ніж дві до одного.

У перші роки після запровадження гривня була стабільною. Далі криза 2008, 2014, курс мінявся. За ці роки мінявся і дизайн. Тепер гривні створює ціла команда фахівців Монетного двору. Ми знаємо чотири покоління гривень.

1000-на купюра з Володимиром Вернадським — з останнього покоління. Сучасні гривні більше схожі на євро і захищені не гірше.

Наш банкнотно-монетний двір має всі елементи захисту паперу. Понад 20 засобів захисту, які є найсучаснішими сьогодні у технологіях виготовлення грошей, – розповідає старший зберігач фондів відділу Музею грошей НБУ Андрій Бойко-Гагарін.

Через те, що захищати сьогодні доводиться не лише гроші, а й нашу державність — гривня потерпає, але вся банківська та грошова система тримається.

Нинішня ситуація особлива, тому що це наслідок військової агресії Росії, і вона зробила серйозні виклики для країни. Ми зобов’язані нести цей тягар, це наша плата за нашу перемогу, це плата, яку кожен з нас несе задля відсічі Росі.

Утримати українську гривню наразы мають усі. Бо Україна захищає сьогодні всю Європу та весь цивілізований світ.

До речі, Нацбанк намагається теж слідувати модним тенденціям та вже чимало років випускає пам’ятні монети. У 2022 році вони стали дійсно особливими. Дивись, як виглядають пам’ятні монети війни.