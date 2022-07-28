Украинская гривна! Рассказываем древнюю историю наших денег и что ждет валюту в будущем

Деньги — один из таких же государственных символов, как язык или герб. Наши деньги – это гривны. Сначала были металлические — во времена Руси и появились точно раньше рублей.

Первые бумажные вошли в обращение за гетмана Скоропадского. А вот у современных гривен, к которым мы уже привыкли, есть настоящая драма в своей истории. Также драматично сегодня гривна выдерживает российскую агрессию. И мы, и наши партнеры, ей должны в этом помочь.

История украинских денег

Украинский доллар или рубль. Наша валюта могла именоваться и так, но гривна победила. Она имеет давнюю историю еще с Киевской Руси.

Это были продолговатые серебряные слитки, со временем эти слитки стали рубить на мелкие части, так появились рубли. От слова рубить – разменные, мелкие части. Впервые в 1918 году в Украине появились бумажные банкноты с названием гривна, – рассказывает глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

Первые современные гривны украинцы получили в руки в 1996 году.

Но конкурс на дизайн украинской валюты был объявлен даже перед Независимостью. Выиграли два художника Василий Лопата и Борис Максимов. Именно их работы были на первых банкнотах. Создавая купюру, ориентировались на доллар и по номиналам, и по дизайну. Немногие знают, но гривны могли выглядеть совсем иначе. Вместо 2 гривен – 3, вместо 20-25.

Потом решили, что не будем делать как в Советском Союзе, сделаем не три гривны, а две, опять же, как в долларе. Все-таки новейшее украинское государство, — говорит историк и бывший дизайнер Игорь Дудык.

И вот самое ответственное – чьи изображения должны быть на купюрах? Это однозначно должны быть исторические персоны, причастные к созданию украинской государственности.

Если с князьями было легче, то, например, гетман Мазепа, который был под анафемой московской церкви, окончательно был утвержден только после провозглашения Независимости. Как и Михаил Грушевский, чьи труды были запрещены в Советском Союзе. Утвердили портреты на банкнотах от одной до ста гривен. Двухсотка была резервной. Но дискуссии шли безумные.

— В какой одежде, какое выражение лица, младше или старше, с Шевченко — это было дискуссии: с бородой или с усами? Если с бородой, то больше на московита похож, если с усами, то на украинского князя, — добавляет Дудник.

Нарисовать гривны – нарисовали. Но для печати в Украине еще не было таких мощностей и оборудования. Искали за границей. Откликнулась Канада. Именно Данилу Билаку, тогда молодому юристу, пришлось вести весь переговорный процесс. Его компания заморозила все заказы, чтобы напечатать гривны.

Это не классическая была транзакция, это был государственный процесс. Ночью я подъехал к фабрике, где все это печатали в Торонто, и смотрел как большие листы разных номиналов делали, – вспоминает бывший юрист Canadian Bank Note Company Даниил Билак.

В Канаде напечатали купюры до 20-ки. 50 гривен и 100 изготовила компания на Мальте. Напечатанные за границей деньги нужно запускать в Украине. Решили доставлять морем. Это была засекреченная операция Щит-Украины с участием спецназовцев, переодетых в моряков.

1992 год. Напечатаны гривны уже на Родине.

Но украинцы получили его в руки только после стабилизации экономической ситуации. Да, Украина ввела собственную валюту позднее из постсоветских государств, но это была настоящая валюта — несколько лет курс гривны по отношению к доллару держался в пределах менее двух до одного.

В первые годы после введения гривна была стабильной. Дальше кризис 2008, 2014, курс менялся. За эти годы менялся и дизайн. Теперь гривну создает целая команда специалистов Монетного двора. Мы знаем четыре поколения гривен.

1000-я купюра с Владимиром Вернадским – из последнего поколения. Современные гривны больше похожи на евро и защищены не хуже.

Наш банкнотно-монетный двор имеет все элементы защиты бумаги. Более 20 средств защиты, которые самые современные сегодня в технологиях изготовления денег, — рассказывает старший хранитель фондов отдела Музея денег НБУ Андрей Бойко-Гагарин.

Потому что защищать сегодня приходится не только деньги, но и нашу государственность — гривна страдает, но вся банковская и денежная система держится.

Нынешняя ситуация особенная, потому что это следствие военной агрессии России, и она совершила серьезные вызовы для страны. Мы обязаны нести это бремя, это наша плата за нашу победу, это плата, которую каждый из нас несет ради отпора России.

Удержать украинскую гривну сейчас должны все. Потому что Украина защищает сегодня всю Европу и весь цивилизованный мир.

Кстати, Нацбанк пытается тоже следовать модным тенденциям и уже многие годы выпускает памятные монеты. В 2022 году они стали действительно особенными. Смотри, как выглядят памятные монеты войны.